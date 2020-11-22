Gelincik Tepesi'nde alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor

Malatya Büyükşehir Belediyesinin, 24 Ocak'ta yaşanan Elazığ Sivrice depreminin ardından Malatya'da TOKİ ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Orduzu bölgesi Gelincik Tepesi mevkisinde yapılan 1500 konutun bağlantı yolları ile ilgili çalışmaları devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesinin, 24 Ocak'ta yaşanan Elazığ Sivrice depreminin ardından Malatya'da TOKİ ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Orduzu bölgesi Gelincik Tepesi mevkisinde yapılan 1500 konutun bağlantı yolları ile ilgili çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Orduzu Gelincik Tepesi'nde yapımı devam eden konutların Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre entegrasyon sağlaması için ilgili bağlantı yol akslarının kamulaştırılması süreci devam ediyor. Vatandaşlara ait olan ve yol aksında kalan arazilerin üzerindeki enkaz ve ağaç bedelleri tespit edilerek ödenmeye başlandı.

Gelincik Tepesi'nde devam eden çalışmalarla ilgili değerlendirme toplantısı yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, çalışmalar hakkında ilgililerden bilgiler aldı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, yapılan çalışmaların bahar dönemine kadar tamamlanacağını belirtti.

Okyay, konutların şehirle entegresini sağlamak açısından bağlantı yollarının kamulaştırılma çalışmalarının devam ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bu bölgede yaptığımız kamulaştırma çalışmalarından sonra müellif firmada yol çalışmalarına başladı. Şu an ihata duvarları ve istinat duvarları çalışmalarına başlanıldı. En kısa zamanda inşallah bahar dönemine kadar yollarımızın imalatları tamamlanmış olacak. Bu bölgede yaşam başladığı zaman ulaşım problemleri de Büyükşehir Belediyemiz tarafından, ilgili müellif firma tarafından ve TOKİ Başkanlığı tarafından çözülmüş olacak. Bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak adına, işlerini kolaylaştırmak adına elimizden gelen çabayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'ın talimatları doğrultusunda gösteriyoruz. Bizlerde vatandaşlarımızın mağdur olmamaları açısından gerek üzerindeki enkaz bedelleri olsun, gerek yol kamulaştırma bedelleri olsun, gerek arsalarının, bahçelerinin yol aksında kalan kısımlarının bedellerini ödeme açısından gerekli çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Yapılan çalışmaların bölgeyi kullanacak vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Değerlendirme toplantısına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, ilgili firma yetkilileriyle şube müdürleri de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik