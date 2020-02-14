Gelincik anaokuluna harezmi eğitim modeli

14.02.2020 15:52 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:52

Adıyaman'ın Kahta Gelincik Anaokulu öğrencileri, harezmi eğitim modeli kapsamında evsel atıkları tanıma fırsatı yakaladı.



Gelincik Anaokulu Öğrencileri, günlük ve gerçek yaşamda çıkabilecek problemleri kendileri çözme teknikleri geliştiriyor. Harezmi eğitimi kapsamında öğrenciler kağıt materyallerden hazırladıkları farklı boyut ve renklerdeki atıkları öğretmenleri tarafından hazırlanan atık çöp kutularına attı. Öğrenme ve eğlenceyi bir arada yaşanan öğrenciler, ilerleyen dönemlerde büyüklerinde çevre bilinci aşılayacak projelere hazırlanıyor.



Gelincik Anaokulunu ziyaret eden ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü Abdurrahman Yılmaz, harezmi eğitim sürecinde emeği geçen okul idaresi ve öğretmenlere teşekkür ederek minik öğrencilere ise başarılar diledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA