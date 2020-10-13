Adana'da düğünde 111 bin 300 TL maske ve mesafe cezası
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Adana'da düğünde 111 bin 300 TL maske ve mesafe cezası

13.10.2020 09:57 | Son Güncelleme: 13.10.2020 10:47
Adana'da düğünde 111 bin 300 TL maske ve mesafe cezası

Adana'nın Kozan ilçesinde yapılan sokak düğününde maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı için gelin ve damadın da aralarında bulunduğu 35 kişiye 111 bin 300 TL para cezası kesildi.

Kozan ilçesine bağlı İdem Mahallesi'nde geçen hafta sonu yasak olmasına rağmen bir sokak düğünü düzenlendi. Düğünde sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı ve maske takılmadığı ihbarı üzerine düğünün yapıldığı yere jandarma ekipleri sevk edildi.

GELİN VE DAMADA DA CEZA

Jandarma, sosyal mesafe kurallarına uyulmadığını ve maske takılmadığını belirledi. Aralarında gelin ve damadın da bulunduğu toplam 35 kişiye 111 bin 300 TL para cezası kesildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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