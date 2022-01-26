Gelin Evi dış sesi ünlü radyo programcısı çıktı. Dış sesinin Doğancan Özadlı olduğu öğrenildi. Peki, Gelin Evi dış sesi kimdir? Gelin Evi dış sesi Doğancan Özadlı kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

GELİN EVİ DIŞ SES KİMDİR?

Gelin Evi programının dış sesi "Doğancan Özadlı" 'dır. Doğancan Özadlı ünlü radyo programcısıdır.

DOĞANCAN ÖZADLI KİMDİR?

Doğancan Özadlı 7 Mart 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Karslı olduğu bilinen Doğancan Özadlı, Süper FM radyosunda program sunmaktadır. Buna ek olarak Show TV'de yayınlanan Gelin Evi programının dış sesi olduğu biliniyor.

Doğancan Özadlı birçok radyo programcılığı yapmıştır. Son olarak Süper FM radyosunda hafta içi her sabah 7-10 arası program sunmaktadır. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Doğancan Özadlı'nın İnstagram'da 200 bin takipçisi bulunmaktadır.

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