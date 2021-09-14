Gelin Damat Dergisi Ödülleri sahiplerini buldu! Haberler.com, Yılın Haber Sitesi Ödülü'ne layık görüldü - Haberler
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Gelin Damat Dergisi Ödülleri sahiplerini buldu! Haberler.com, Yılın Haber Sitesi Ödülü'ne layık görüldü

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel
Gelin Damat Dergisi Ödülleri sahiplerini buldu! Haberler.com, Yılın Haber Sitesi Ödülü'ne layık görüldü

Gelin Damat Dergisi tarafından Ferhat Muğurtay organizatörlüğünde gerçekleşen Gelin Damat Dergisi Ödül töreninin sunuculuğunu Pınar Altuğ Atacan ve Burak Törün üstlendi. 69 ayrı kategoride ödülün sahiplerini bulduğu gece Conrad İstanbul Bosphorus'ta görkemli bir davetle gerçekleşti. Gecede Haberler.com Yılın Haber Sitesi Ödülü'ne layık görüldü.

Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni, dün akşam Conrad İstanbul Bosphorus'ta görkemli bir davetle gerçekleştirildi. Gelin Damat Dergisi tarafından Ferhat Muğurtay organizatörlüğünde gerçekleşen Gelin Damat Dergisi Ödül törenin sunuculuğunu Pınar Altuğ Atacan ve Burak Törün üstlendi.

YILDIZLAR GEÇİDİNE SAHNE OLDU

69 ayrı kategoride ödülün sahiplerini bulduğu gece Conrad İstanbul Bosphorus'ta görkemli bir davetle gerçekleşti. Gecede, Çağla Şikel, Demet Akalın, Özlem Yıldız, Ebru Akel sunuculuğunu yaptıkları TV programları ile ödül alırken Wilma Elles, Ece Gürsel, Zahide Yetiş, Ece Pirim, İvana Sert mesleki başarı ödüllerinin sahibi oldular. Ahbap derneği kurucu Haluk Levent yardımlaşma kuruluğu kategorisinde, Milliyet Pembe Nar ise yılın kadın portalı ödülünü aldı.

Gecede Ayça & Burak Törün çifti için düzenlenen temsili nikah törenin nikah memurluğunu Ferhat Muğurtay yaparken, şahitler ise Pınar Altuğ Atacan ve gelinliğin tasarımcısı Pınar Bent ve oldu.

Gelin Damat Dergisi İmtiyaz Sahibi Ferhat Muğurtay açıklamasında "2021'in başarılı isimleri ile güzel bir gecede bir aradayız. Çalışmaları işe başarıya ulaşmış, ulusal ve uluslararası anlamda sektöre fayda sağlamış tüm ödül sahiplerini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum." dedi.

YILIN HABER SİTESİ ÖDÜLÜ HABERLER.COM'A LAYIK GÖRÜLDÜ

Gecede Haberler.com Yılın Haber Sitesi Ödülü'ne layık görüldü. Ödülü Haberler.com adına Haber Müdürü Olgun Kızıltepe aldı. Törende ödülünü aldıktan sonra kısa bir açıklama yapan Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe, "Haberler.com'un başarısının arkasında gecesini gündüzüne katarak çalışan kocaman bir ekip var. Bu ödülü Genel Yayın Yönetmenimiz Bedia Teymur ve tüm çalışma arkadaşlarım adına alıyorum" dedi.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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