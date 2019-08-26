26.08.2019 16:18

Gelin arabası yerine atla almaya gitti

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde damat Batuhan Özdemir babasının isteğini kırmayıp, eski geleneklere göre ata binip gelini baba ocağından almaya gitti.

Safranbolu ilçesinde yaşayan Batuhan Özdemir kız arkadaşı Cansel Bakal ile hayatını birleştirme kararı aldı. Damat Özdemir'in babası Hüsnü Özdemir oğluna, düğünde gelinini baba ocağından araç yerine eski geleneklerden olan ata bindirerek çıkarmak istediğini söyledi. Babasının isteğini kırmayan Batuhan Özdemir Esentepe Mahallesindeki evinden atına binerek, davul zurna eşliğinde gelini almaya gitti. Gelin Cansel Bakal'ı baba ocağından dualarla çıkaran damat, eşini ata bindirdikten sonra evlerinin önüne kadar götürülmesine şahit olan vatandaşlar cep telefonları ile anı ölümsüzleştirmek için bol bol video ve resim çekti.

Baba ocağından gelini atla alan damat Batuhan Özdemir, eskiyi canlandırmanın ve Türk geleneklerini yaşatmanın güzel bir duygu olduğunu söyledi. Gelin Cansel Bakal ise, gelinlikle ata binmenin değişik bir duygu olduğunu ifade etti.

Ayrıca Türkiye'ye damadın babası Hüsnü Özdemir'i ziyaret için Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden gelen Makota Kayimbi Rocky ve Mima Nono Nongo Baali ile çocukları düğüne katılarak renkli görüntülerin ortaya çıkmasını sağladı.

Kaynak: İHA