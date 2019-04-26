Gelibolu'daki Anzak Törenlerine Saldırı Hazırlığındaki Işid'li Yakalandı
Çanakkale'nin Gelibolu yarımadasında düzenlenen Anzak törenlerine saldırı hazırlığı yaptığı belirtilen bir şüpheli Tekirdağ'da yakalandı.
Çanakkale'nin Gelibolu yarımadasında düzenlenen Birinci Dünya Savaşı anma törenlerine saldırı hazırlığı yaptığı belirtilen bir şüpheli yakalandı.
Polis, yüzlerce Avustralyalı ve Yeni Zelandalı'nın da katıldığı "Şafak Ayini" adlı törenlere yönelik saldırı hazırlığında olduğundan şüphelendikleri Suriye vatandaşı bir IŞİD üyesini Tekirdağ'da gözaltına aldıklarını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com