Gelibolu'da Türk Kızılayın kampanyasında 158 ünite kan bağışı yapıldı
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Gelibolu'da Türk Kızılayın kampanyasında 158 ünite kan bağışı yapıldı

07.03.2021 10:25 | Son Güncelleme: 07.03.2021 10:28
Gelibolu'da Türk Kızılayın kampanyasında 158 ünite kan bağışı yapıldı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Türk Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Türk Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Balıkhane Meydanı'nda 3 gün süren kampanyada, 1 doktor, 3 hemşire ve Gelibolu'dan 2 Kızılay gönüllüsü görev aldı.

Türk Kızılay Gelibolu Şube Başkanı Fahrettin Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, bağışlanan kanların birçok insanın hayatını kurtardığını söyledi.

İlçede 158 ünite kan bağışı yapıldığını anlatan Öztürk, "Bu bağışları Gelibolu olarak artırmalıyız. Bunun için de 18-65 yaş grubundaki her sağlıklı insan kan vermeli. Bu vatandaşlarımızın hem kendi sağlığı hem de bir can kurtarma açısından önemli. Gelibolulu 2 gönüllü arkadaşımızın da bu çalışmalarını taktirle karşılıyorum." dedi.

Genç Kızılay Gelibolu İlçe Başkanı Ebru Eziç de 3 gün boyunca kan alımı yapan Türk Kızılay ekibine yardımcı olduklarını dile getirdi.

Eziç, "Görev sona erince de seve seve kan bağışımızı da yaptık. Her bağışlanan kan bir hayat demektir. Bir gün bize de lazım olur düşüncesiyle kan bağışını her sağlıklı vatandaşımız yapmalıdır." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğan Zelova

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