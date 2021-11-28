Gelibolu'da Museviler Hanuka Bayramı'nı mum yakarak kutladı - Haberler
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Gelibolu'da Museviler Hanuka Bayramı'nı mum yakarak kutladı

Demirören Haber Ajansı / Doğan Zelova - Haberler | Güncel
Gelibolu'da Museviler Hanuka Bayramı'nı mum yakarak kutladı

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesindeki Havra'da Museviler, 20 yıl aradan sonra Hanuka Bayramı'nı mum yakarak kutladı.

ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesindeki Havra'da Museviler, 20 yıl aradan sonra Hanuka Bayramı'nı mum yakarak kutladı.

Gelibolu'nun Yazıcızade Mahallesi'ndeki Havra Sokak'ta bulunan Museviler 20 yıl aradan sonra, 40 ayrı şehirde aynı anda kutlanan Hanuka Bayramı'nı ilk mumu yakarak kutladı. Gelibolu'daki Hanuka kutlamasına Çanakkale Musevi Cemaati Başkanı Sami Kumru ve Museviler ile birlikte Gelibolu Belediye Başkan Vekili Mustafa Çoban, İlçe Emniyet Müdürü Fadıl Güçlü, ilçedeki sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.

Hanuka Bayramı mum yakma töreninde konuşan Gelibolu Belediye Başkan Vekili Mustafa Çoban, "Musevi cemaatinin Hanuka Bayramı'nı kutluyorum. Gelibolu'da bir dönem beraber yaşadığımız Musevi cemaatine iyi bayramlar diliyorum" dedi.

Çanakkale Musevi Cemaati Başkanı Sami Kumru ise, "Geçen sene sanıyorum 20-25 sinegogda yakıldı Hanuka mumları. Bu sene 40'tan daha fazla yerde yakılacak. Bunun bir tanesini de Gelibolu'da yakmak istedik" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Hanuka mumunun Sami Kumru tarafından dualar eşliğinde yakılmasının ardından tören sona erdi.


Gelibolu'da Museviler Hanuka Bayramı'nı mum yakarak kutladı

Gelibolu'da Museviler Hanuka Bayramı'nı mum yakarak kutladı

Gelibolu'da Museviler Hanuka Bayramı'nı mum yakarak kutladı

Gelibolu'da Museviler Hanuka Bayramı'nı mum yakarak kutladı

Gelibolu'da Museviler Hanuka Bayramı'nı mum yakarak kutladı

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