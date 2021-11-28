Gelibolu'da Museviler Hanuka Bayramı'nı mum yakarak kutladı

ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesindeki Havra'da Museviler, 20 yıl aradan sonra Hanuka Bayramı'nı mum yakarak kutladı.

Gelibolu'nun Yazıcızade Mahallesi'ndeki Havra Sokak'ta bulunan Museviler 20 yıl aradan sonra, 40 ayrı şehirde aynı anda kutlanan Hanuka Bayramı'nı ilk mumu yakarak kutladı. Gelibolu'daki Hanuka kutlamasına Çanakkale Musevi Cemaati Başkanı Sami Kumru ve Museviler ile birlikte Gelibolu Belediye Başkan Vekili Mustafa Çoban, İlçe Emniyet Müdürü Fadıl Güçlü, ilçedeki sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.

Konuşmaların ardından Hanuka mumunun Sami Kumru tarafından dualar eşliğinde yakılmasının ardından tören sona erdi.