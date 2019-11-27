Gelibolu'da metruk binanın bir bölümü çöktü

27.11.2019 09:14 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:14

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde kullanılmayan iki katlı metruk binanın bir bölümü çöktü.

Camikebir Mahallesi İbni Hasancık Sokak'ta bulunan ve kullanılmayan iki katlı metruk binanın bir bölümü dün saat 21.45 sıralarında çöktü. Çökme sırasında çevrede kimsenin olmaması olası faciayı önledi. İhbar üzerine gelen polis ve zabıta ekipleri, bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Araç ve yaya trafiğine kapatılan sokak, belediye ekiplerinin enkaz kaldırma çalışmalarının ardından açıldı. Metruk binanın bir süre önce ölen Yılmaz Yüksel'e ait olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA