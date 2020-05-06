Gelibolu'da hıdırellez kutlaması

Anadolu'da baharın habercisi olarak kabul edilen "Hıdırellez", Gelibolu'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Anadolu'da baharın habercisi olarak kabul edilen "Hıdırellez", Gelibolu'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Gün doğarken Gelibolu ilçesindeki Hamzakoy ve Feneraltı mevkilerinde toplanan vatandaşlar, burada isteklerinin gerçekleşmesi için dua etti.

Daha sonra sahile inen Gelibolulular, su kenarına ev, araba, evlilik gibi dileklerini simgeleyen şekiller çizdi, kötülüklerin gitmesi için topladıkları taşları denize attı.

Dileklerinin gerçekleşmesi için sahile geldiklerini belirten İrem Avcı, bu yıl koronavirüs nedeniyle az sayıda kişiyle katılım sağladıklarını söyledi.

Her yıl sahile indiklerini belirten Avcı, "Biz her sene buraya geliyoruz. Ama koronavirüs sebebiyle tabi bu sene kalabalık yok. Dileğimizi diledik. Başta bütün dünya için sağlık diledik özellikle. Umarım herkesin dileği kabul olur." dedi.

Sibel Akın Çomer ise "Çocuklarımızla geldik. Biraz denize taş attık, dileklerimizi diledik. İnşallah herkesin dileklerini Allah kabul etsin." diye konuştu.

Kaynak: AA