Gelibolu'da hayvanseverler, sokak hayvanlarını unutmadı ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesindeki Dost Patiler Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği üyeleri, koronavirüs salgını nedeniyle iş yerlerinin kapanması ve insanların sokakta olmaması nedeniyle aç kalan sokak hayvanlarını, hayırseverlerin yardımı ve kendi imkanlarıyla besliyor.

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesindeki Dost Patiler Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği üyeleri, koronavirüs salgını nedeniyle iş yerlerinin kapanması ve insanların sokakta olmaması nedeniyle aç kalan sokak hayvanlarını, hayırseverlerin yardımı ve kendi imkanlarıyla besliyor.

Dost Patiler Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği üyeleri, ilçe merkezinin yanı sıra Korudağ, Dirikköy, Koruköy, Bolayır, Güneyli, Kavaklıtepe, Adilhan, Evreşe olmak üzere geniş bir alanda yaklaşık 350 sokak hayvanını nöbetleşe olarak beslemeye çalışıyorlar. Dernek Başkanı Yasemin Çat, bu zor günlerde dernek olarak sokak hayvanlarının sessiz çığlıklarını duyup yardımlarına koştuklarını söyledi. Çat şöyle konuştu: "Bu zor süreçte mamaya ulaşmakta zorlanan sokakta yaşayan canlarımızın ihtiyacını gidermeye çalışıyoruz. Sokak hayvanlarımız için mama bağışlayan hayvan sever dostlarımıza ve dernek üyelerimize çok teşekkür ederim. Bizler sadece bu canları beslemeyiruz, yaralı ve hasta olanları da tedavi ettiriyoruz. Bu konuda veteriner kardeşimiz Armağan Dorman da bize çok yardımcı oluyor. Buradan vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen en azından evlerinizin önlerine bir kap yemek, su ya da ekmek koyun. Zira bu canların beslenebilecekleri yerler kapalı" dedi.

Kaynak: DHA