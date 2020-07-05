Gelibolu'da dişi buzağılara brusella aşısı yapılıyor Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde büyükbaş hayvanlarda brusella hastalığına karşı başlatılan aşılama çalışmaları merkez ve köylerde devam ediyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde büyükbaş hayvanlarda brusella hastalığına karşı başlatılan aşılama çalışmaları merkez ve köylerde devam ediyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Bayırköy, Sütlüce, Çokal, Yülüce, Süleymaniye, Kalealtı, Cevizli ve Evreşe beldesinde aşısız genç dişi buzağılara bulaşıcı (zoonoz) brusella hastalığına karşı göz damlası olarak aşılama yapılıyor.

Gelibolu Tarım ve Orman Müdürü Özgür Zeybek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bu hastalığın yayılmasının önlenmesi için yeni doğmuş hayvanların aşılanması gerekmektedir. İlçe genelinde yeni doğmuş tüm buzağıları kayıt altına alınıp aşıları yapılıyor. Aşılama çalışmalarının yanında çiftçilerimiz brusella hastalığı konusunda bilgilendirilmektedir. Ayrıca küpesiz buzağılara küpe takılarak Türkvet Sistemi'ne kayıt işlemleri yapılmaktadır. Çiftçilerimizin mağdur olmamaları için ilgili büyükbaş hayvan yetiştiricilerimiz kendilerine bildirilen tarihte hazır olmaları gerekmektedir."

Kaynak: AA