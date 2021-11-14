Gelibolu'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Haberler
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Gelibolu'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA / Doğan Zelova - Haberler | Güncel
Gelibolu'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Gelibolu- Keşan kara yolunun Ortaköy mevkisinde seyreden F.A. idaresindeki 39 SS 058 plakalı otomobil kontrolden çıkarak, yolu ikiye ayıran bariyerlere çarpıp refüje devrildi.

Kazada, sürücü F.A. ile aynı araçta bulunan eşi H.A. yaralandı.

Yaralılar, Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Gelibolu'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Gelibolu'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

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AA / Doğan Zelova - Son Dakika Haberleri

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