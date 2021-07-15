Gelibolu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
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Gelibolu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Gelibolu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
Anadolu Ajansı / Doğan Zelova - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

Gelibolu Şehitliği'ndeki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

Kaymakam Hakan Kılınçkaya, 18. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin ve Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Öte yandan, Kılınçkaya, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kılınçkaya, mesajında, demokratik düzeni hedef alarak ülkenin bekasını, devletin bölünmez bütünlüğünü milli birlik ve beraberliği parçalamaya yönelik 15 Temmuz hain darbe girişiminin milli irade tarafından eşine az rastlanır bir kahramanlık örneğiyle bertaraf edilişinin 5'inci yılını hep birlikte idrak edildiğini belirtti.

FETÖ/PDY terör örgütü tarafından planlı olarak gerçekleştirilen hain darbe girişimine, aziz milletin tek yürek olup tıpkı Çanakkale'de ve İstiklal Harbi'nde olduğu gibi topyekun vatan ve bayrak aşkıyla dolu sineleriyle cansiparane karşı koyduğunu vurgulayan Kılınçkaya, şunları kaydetti:

"Bu hain şer odaklarına karşı iman dolu sineleriyle adeta çelikten bir set oluşturarak ülkemizin birlik ve beraberliğine ve milletimizin istiklaline kast edenlere geçit vermemiştir. 15 Temmuz gecesi aziz milletimizin kahraman evlatları Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara inerek güvenlik güçlerimizin yanında yer almış ve vatanı her ne pahasına olursa olsun koruyacağını, yeri geldiğinde bir kez daha kahramanlık destanı yazmaya hazır olduğunu göstermiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğan Zelova

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