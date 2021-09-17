Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı başladı

AA / Zafer Göder - Haberler | Güncel
Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı başladı

Bolu'nun Gerede ilçesinde her yıl ülke genelinden esnafın katılımıyla kurulan ve kaz eti, köy ekmeği, keş, el işleri gibi ürünlerin yer aldığı Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı başladı.

Bolu'nun Gerede ilçesinde her yıl ülke genelinden esnafın katılımıyla kurulan ve kaz eti, köy ekmeği, keş, el işleri gibi ürünlerin yer aldığı Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı başladı.

Tabakhaneler mevkisinde kurulan panayırda, Bolu ve ilçeleriyle Türkiye'nin 25 ilinden gelen esnaf yıl boyunca yetiştirdikleri ürünleri satma fırsatı buluyor.

Köylülerin yıl içinde yaptıkları ürünleri satarak kışlık ihtiyaçlarını karşılamak için de bir fırsat olarak görülen panayırın en ilgi çeken ürünleri ise kaz eti, köy ekmeği ve keş oluyor.

Yılda iki defa 15 gün arayla 3'er gün süren Gerede panayırının bu seneki ilk etabı, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, AK Parti Bolu milletvekilleri Arzu Aydın ile Fehmi Küpçü ve Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar'ın katıldığı törenle başladı.

Metin, törende yaptığı konuşmada, her geçen gün değişen dünyada tüketim alışkanlıklarının da değiştiğini, bazı geleneklerle uygulamaların da değişime uğradığını belirtti.

Eskiden panayır denilen bu etkinliklerin artık bazı yerlerde fuar ya da farklı isimlerle düzenlendiğini dile getiren Metin, "Tabii ki dünyayı yakalamak lazım. Dünyanın gittiği gere gitmek lazım. Türkiye'de şu anda dünyanın ilk 10 ekonomisini hedefleyen ve yine ihracatta dünyanın ilk 20 ülkesi arasında olan ekonomisi, gücü ve potansiyeli ile geleceğe yönelik hızla gelişen ve büyüyen bir ülke. Tabii ki tüketim alışkanlıklarına da ayak uydurmak lazım ama öbür taraftan da geleneksel anlamda bizim değerlerimizi ifade eden birçok uygulamamızı da hayatta tutmamız lazım. Bu anlamda bu işte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Metin, bu tarz etkinliklerin devam etmesi gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı olarak bu tür etkinliklerin sayısının çoğalmasını istiyoruz. Özellikle de bölgesel olarak çünkü bütün bu değişim, dönüşüme bağlı tüketim alışkanlıklarının da değişimine rağmen panayırlar büyük ilgi görüyor. O nedenle ticaretimizin hareketliliği ve ekonomimizin lokomotifi olan esnaf kesimimizin de destek aldığı bir organizasyon panayırlar. İnşallah bunların sayısı çoğalır. Biz de panayırların sayısının çoğalması anlamında gereken her türlü desteği her zaman verdik ve vermeye de devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından edilen dualarla panayırın açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesildi. Davetliler, panayır alanında tezgahları gezerek alışveriş yaptı.

Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı başladı

Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı başladı

Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı başladı

Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı başladı

AA / Zafer Göder - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Meral Akşener Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Müge Anlı Beren Saat Serenay Sarıkaya Kenan İmirzalıoğlu
Spor Arda Turan Şenol Güneş Burak Yılmaz Abdullah Avcı Halis Özkahya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 15:01:14. #1.17#