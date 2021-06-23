Geleneksel çocuk oyunları, bu proje ile yeniden gün yüzüne çıkıyor

Geleneksel çocuk oyunları, bu proje ile yeniden gün yüzüne çıkıyor "Mahallemde Oyun Var" projesi pilot okullarda uygulanmaya başladı Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş: "İnsanlar içindeki çocuğu öldürmemeli" Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, salgın sürecinde zamanının çoğunu...

Geleneksel çocuk oyunları, bu proje ile yeniden gün yüzüne çıkıyor

"Mahallemde Oyun Var" projesi pilot okullarda uygulanmaya başladı

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş: "İnsanlar içindeki çocuğu öldürmemeli"

SAKARYA - Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, salgın sürecinde zamanının çoğunu dijital araçlarla geçiren çocukları geleneksel çocuk oyunlarını tekrar buluşturmak için "Mahallemde Oyun Var" projesini hayata geçirdi. Proje ilk etapta pilot olarak seçilen üç okulda uygulanmaya başladı.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Mahallemde Oyun Var" projesi kapsamında Camili Mahallesinde düzenlenen etkinlikte Adapazarı Osmanbey İlkokulu öğrencileri geleneksel çocuk oyunları oynadı. İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'un da bizzat oynadığı geleneksel oyunlardan körebe, seksek, istop, ip atlama, yağ satarım gibi geleneksel çocuk oyunları etkinliklerde yer buldu.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, oyunların çocuk gelişimine büyük bir katkı sunduğunu belirterek çocukların oyun oynarken bir problem olduğunda nasıl çözeceğini, nezaket kurallarını uymayı, kaybetmenin bir son olmadığını, yeniden bir plan çizerek yürümesi gerektiğini oyun sayesinde öğrendiğini ifade etti. Yapılan anket ve araştırmalara göre, çocukların günde neredeyse bir saatten az oynadıklarının tespit edildiğini belirten Durmuş, "Bugün Sakaryamızda "mahallemde oyun var" diyerek çocuklarımızla birlikte, aslında kendi çocukluk dönemlerimize onları taşımak istedik. Çocuklarımıza bir burada oynattığımız oyunları aslında okul bahçelerinde elbette oynatıyoruz ama istedik ki bizim çocukluğumuzdaki gibi mahallelerinde güven içerisinde sokak oyunlarını oynayabilsinler. O yüzden arzu ettik ki yine mahallelerimiz, bizim çocukluğumuzdaki gibi güven içerisinde oyun oynayabildiğimiz, annelerimizin akşam saatlerinde çocuklarına pencereden seslenerek "hadi eve gel" dediği günleri tekrar yaşamayı arzu ettik. Bugün itibarı ile Adapazarımızın kurtuluşunun da 100. yılına denk gelen hafta içerisinde güzel bir anlam buldu. Yüz yıl öncesindeki gibi "mahallemde oyun var" dedik. İnşallah çocuklarımız oyun içerisinde üretebilmeyi, geliştirebilmeyi kendilerine şiar edinirler. Son söz olarak diyoruz ki, insanlar içindeki çocuğu öldürmemeli ki dünyada sevgi ve barış her daim baki kalsın" diye konuştu.

Projelerini bu etkinlikle henüz başlattıklarını, pilot mahallelerde uygulanmasının ardından tüm şehre yaymak istediklerini ifade eden Durmuş, proje ile mahalle kültürünü özümseyen, birbirinin sevincini paylaşan, birbirinin derdiyle dertlenen bir nesil yetiştirmeyi arzu ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Özdemir