Geleneksel çiğ köfte tarifi, çiğ köfte malzemeleri neler? 9 Kasım Masterchef yemekleri!

Çiğköfte Türk kültüründe oldukça önemli bir yer taşır. Bu sebeple birçok yörede de çiğköfte yapılır ve tüketilir. Çiğ köfte etsiz nasıl yapılır? Geleneksel etli çiğ köfte tarifi, çiğköfte malzemeleri! Çiğ köfte çeşitleri nelerdir? Çiğ köfte nerenindir?

Güney illerimizde yaygınlık gösteren çiğ köfte, yapımından yenmesine her aşamasında birlik beraberliğin görüldüğü bir yiyecektir. Bu nedenle bir karın doyurma amacının dışına çıkarak geleneksel sohbet toplantıları yoluyla birlikteliğin, eğlencenin, muhabbettin de aracı hâline gelmiştir.

ÇİĞ KÖFTE MALZEMELERİ

Yarım kg yağsız ve et taşında tokmakla dövülerek elde edilmiş kıyma

750 gr çiğ köftelik bulgur

250 gr tuzsuz domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

330 gr pul biber

4 orta boy soğan

2 diş sarımsak

2 demet maydanoz

Baharatlar

GELENEKSEL ÇİĞ KÖFTE TARİFİ NASIL YAPILIR?

Çiğ köftelik siyah etin içindeki sinir ve yağ bıçakla ayıklanır, sonra et taşının üzerinde et tokmağıyla dövülür.

Et tam kıvamına gelince bir tabağa alınarak bekletilir.

Soğan, sarımsak ve maydanozlar çok küçük doğranarak hazırlanır.

Çiğ köftelik et, doğranmış soğan, sarımsak, iki türlü salça ve biber çiğ köfte leğenine konularak iyice birbirine karışana kadar elle yoğurulur.

Bu karışıma azar azar bulgur katılarak alt üst edilir.

Köfte avuç içiyle leğene sürte sürte iyice yumuşayıncaya kadar ara ara soğuk su verilerek yoğurulmaya devam edilir.

Arada baharatları eklenir.

Yoğurma işlemi tamamlandığında maydanoz katılarak son bir kez alt üst edilir.

Artık hazırlanmış olan çiğ köfte elle "sıkım" hâline getirilir, yanında lavaş başta olmak üzere yeşillikle servis yapılır.

Çiğ köftenin Şanlıurfa usulünde pul biber suda ıslatılıp buzdolabında bekletilerek yumuşatılır, köfteye öyle ilave edilir, salça konmaz, baharat olarak tarçın kullanılır.

ÇİĞ KÖFTE NERENİN?

Adıyaman ile Şanlıurfa arasında yıllardır yaşanan çiğ köfte tartışmasına Elazığ da dahil oldu. Adıyaman çiğ köftesinin tescillendi ayrıca coğrafi işaret ve marka tescili konusunda 2015 yılında Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruda bulunan Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası'na (ATSO) Aralık ayı içerisinde çiğ köftenin coğrafi işaret ve marka tescili belgesi teslim edildi.

Dönemin Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Kayyum Heyeti Başkanı İsmail Demirkol ise çiğ köfte ile ilgili 2008 yılında tescilin yapıldığını açıklamıştı.

Etsiz çiğ köftenin Adıyaman'da etlinin ise Şanlıurfa'da tercih edildiği ifade edilmektedir.