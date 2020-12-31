Gelenek bozulmadı! Kraliyet Ailesi ve dünyaca ünlü isimler yılbaşına özel poz verdi
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Gelenek bozulmadı! Kraliyet Ailesi ve dünyaca ünlü isimler yılbaşına özel poz verdi

31.12.2020 11:55 | Son Güncelleme: 31.12.2020 12:36
Gelenek bozulmadı! Kraliyet Ailesi ve dünyaca ünlü isimler yılbaşına özel poz verdi

Kraliyet ailesi üyeleri ve birçok ünlü isim, sosyal medya hesaplarından yılbaşı paylaşımı yaptı. Ünlü isimlerin güzel dileklerde bulundukları paylaşımlarına beğeni yağdı.

Aralık ayında birçok ünlü isim evlerini yılbaşına uygun dekore etmeye başladı. Çam ağacı kurarak evlerini süsleyen aileler, o hallerini sosyal medya hesaplarından yayınladı.

ÇOCUKLARIYLA KAMERA KARŞISINA GEÇTİLER

Her yıl geleneksel olarak basılan Kraliyet Ailesi Noel kartlarında eksik tamamlandı. Kensington Sarayı, İngiliz Kraliyet Ailesi'nin gözde çifti Prens William ile Kate Middleton'ın geleneksel Noel kartını yayınladı. Prens William ile Kate Middleton, geleneksel Noel kartı için çocuklarıyla kamera karşısına geçti. Saraydan yapılan paylaşımda "Dük ve Düşes ailelerinin Noel kartı fotoğrafını paylaşmaktan mutluluk duyuyor" notu yazıldı.

Gelenek bozulmadı! Kraliyet Ailesi ve dünyaca ünlü isim yılbaşına özel poz verdi

ÇOCUKLARI VE KÖPEKLERİYLE POZ VERDİLER

Meghan Markle ve Prens Harry çifti, yakında iki yaşına girecek olan oğulları Archie, köpekleri Guy ve Pula ile birlikte poz verdi. Fotoğrafta en çok dikkat çeken, küçük Archie'nin tıpkı babası Prens Harry gibi kızıl saçlı olmasıydı.

Gelenek bozulmadı! Kraliyet Ailesi ve dünyaca ünlü isim yılbaşına özel poz verdi

Öte yandan Prens Charles ile Camilla Parker'ın da yeni yıl kartı paylaşıldı. Cornwall Dükü ile Düşesi İskoçya'daki Birkhall bahçelerinde çiçekler içinde poz verdi.

Gelenek bozulmadı! Kraliyet Ailesi ve dünyaca ünlü isim yılbaşına özel poz verdi

KRALİÇE AĞACIN ÖNÜNDE YENİ YIL POZU VERDİ

Sarayın sosyal medya hesabından son olarak Kraliçe II. Elizabeth'in yılbaşı ağacının önünde verdiği poz yayınlandı. Paylaşımda Kraliçe'nin dünyanın dört bir yanında insanların zorluklara çok iyi ayak uydurduğu ve bu durumdan gurur duyduğu belirtildi.

Gelenek bozulmadı! Kraliyet Ailesi ve dünyaca ünlü isim yılbaşına özel poz verdi

TRUMP VE KIZI DA YENİ YIL İÇİN OBJEKTİF KARŞISINDA

First Lady Melania Trump ve Donald Trump Beyaz Saray'ın büyük merdivenlerinde poz vererek yeni yıl pozu verdi.

Gelenek bozulmadı! Kraliyet Ailesi ve dünyaca ünlü isimler yılbaşına özel poz verdi

Donald Trump'ın Beyaz Saray'da danışmanı olarak çalışan kızı Ivanka Trump da eşi Jared Kushner ile poz verdi. Ivanka Trump eşiyle olan samimi pozunu "Mutlu noeller" notuyla Instagram hesabından paylaştı.

Gelenek bozulmadı! Kraliyet Ailesi ve dünyaca ünlü isim yılbaşına özel poz verdi
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