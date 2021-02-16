Gelecek Partisi, Selçuk Özdağ'a saldırıya ilişkin hukuki süreci kamuoyuyla paylaştı
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Gelecek Partisi, Selçuk Özdağ'a saldırıya ilişkin hukuki süreci kamuoyuyla paylaştı

16.02.2021 14:33 | Son Güncelleme: 16.02.2021 15:16

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın 15 Ocak'ta evinin önünde saldırıya uğramasına ilişkin hukuki süreç partisince kamuoyuyla paylaşıldı.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın 15 Ocak'ta evinin önünde saldırıya uğramasına ilişkin hukuki süreç partisince kamuoyuyla paylaşıldı.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ ve partinin avukatlarıyla partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Toplantının başında terör örgütü PKK tarafından Gara'da şehit edilenleri anan ve terörü lanetleyen Üstün, daha sonra Özdağ'a saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini izletti ve adli ve hukuki süreçle ilgili bilgi verdi. Olayın silahlı suç örgütü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunan Üstün, "saldırıda bulunan kişilerin olaydan sonra aynı araçla kaçmalarının ve henüz yakalanamayan başka bir aracın onları takip etmesinin, örgütün varlığının delillerinden olduğunu" söyledi. Üstün, şöyle devam etti:

"Sanıkların aynı vakfın başkan ve yöneticileri olmaları aralarındaki örgütsel bağı güçlendirmektedir. Ayrıca soruşturma sırasında, aynı siyasi partinin üyeleri ve aynı vakfın başkan ve üyelerinin, soruşturma savcılarından birini hedef gösterecek şekilde kampanya yürütmeleri örgütün daha derin bir yapılanma içerisinde olduğunun göstergesidir."

"Türkiye'de siyasetçinin silahı söz olmalıdır"

Selçuk Özdağ ise bir soru üzerine kendisine ve başka siyasilerle gazetecilere yönelik saldırıların sistematik olduğunu ve muhalefeti susturmak için yapıldığını ileri sürdü. Özdağ, "Türkiye'de siyasetçinin silahı söz olmalıdır. Eleştiriye cevap silahla, sopayla, alçakça, kalleşçe saldırılarla olmamalıdır. Söz ve kelime bizim sihrimizdir. Siyasetçiler sözle konuşurlar." ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi, Selçuk Özdağ'a saldırıya ilişkin hukuki süreci kamuoyuyla paylaştı
Gelecek Partisi, Selçuk Özdağ'a saldırıya ilişkin hukuki süreci kamuoyuyla paylaştı
Gelecek Partisi, Selçuk Özdağ'a saldırıya ilişkin hukuki süreci kamuoyuyla paylaştı
Gelecek Partisi, Selçuk Özdağ'a saldırıya ilişkin hukuki süreci kamuoyuyla paylaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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