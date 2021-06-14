Gelecek Partisi'nden EYT'liler için çözüm modeli
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Gelecek Partisi'nden EYT'liler için çözüm modeli

Gelecek Partisi'nden EYT'liler için çözüm modeli
Anadolu Ajansı / Mehmet Kara - Haberler | Güncel

Gelecek Partisi, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Dernekleri ile geliştirdiği "EYT Sorununun Çözümünde Gelecek Modeli'ni tanıttı.

Gelecek Partisi, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Dernekleri ile geliştirdiği "EYT Sorununun Çözümünde Gelecek Modeli'ni tanıttı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, EYT Dernekleri Başkanı Gönül Boran Özüpak ve dernek yöneticilerinin katılımıyla Beyoğlu'nda düzenlenen basın toplantısıyla açıklanan çözüm paketiyle EYT'lilerin yaşadığı sorunların çözülmesi hedefleniyor.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, yaptığı konuşmada partisinin ekonomik ve sosyal sorunlara karşı duyarlı olduğunu ve sorunun çözümünde tarafların görüşlerinin alındığını, ortak hareket edilmeye çalışıldığını söyledi.

EYT sorununda Gelecek Partisi olarak özel bir komisyon kurulduğunu belirten Davutoğlu, derneklerle karma bir heyet kurulduğunu dile getirerek çözüm için öngördükleri 5 ilkeyi anlattı.

Davutoğlu, adalet ilkesinin EYT sorununda birincil öneme sahip olduğuna dikkati çekerek "EYT sıradan bir sosyal güvenlik sorunu değil bir adalet sorunu. Salt bir ekonomik sorun değil adaletle çözülmesi gereken bir sorundur" ifadelerini kullandı.

Devlete ve sisteme olan güvenirliliğin arttırılması gerektiğini aktaran Davutoğlu, EYT'lilerin gelir dağılımındaki eşitsizlikten en derin etkilenen gruplardan olduğunu ileri sürdü

EYT Derneği Başkanı Gönül Özüpak da yapılan bilimsel çalışmalardan memnun olduklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kara

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