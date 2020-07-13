Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek
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Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek

Gelecek Partisi resmi sosyal medya hesabı üzerinden işsizliği eleştiren bir reklam filmi yayınladı. Filmde ülkede işsiz kalan üniversite mezunu gençlere, işe alımlardaki liyakatsizliğe, mülakatlardaki usulsüzlüğe değinildi

13.07.2020 14:27 | Son Güncelleme: 13.07.2020 14:42

Gelecek Partisi resmi sosyal medya hesabı üzerinden işsizliği eleştiren bir reklam filmi yayınladı.

"TÜİK verilerinde bir ArızaVar! Gençler için yeni bir model gelecek. Mülakat bitecek, Liyakat GELECEK!" ifadeleriyle yayınlanan reklam filminde ülkede işsiz kalan üniversite mezunu gençlere, işe alımlardaki liyakatsizliğe, mülakatlardaki usulsüzlüğe değinildi. Filmde dikkat çeken husus ise televizyonda rakamları açıklayan spikerin ülkede işsizliğin azaldığını dile getirmesi oldu.

"MÜLAKAT BİTECEK, LİYAKAT GELECEK"

Film sonunda ise, "Evet bu işte bir arıza var. Arıza ne internette ne bu evde. Arıza; gençlere istihdam yaratamayan, eğitimde fırsat eşitliği sağlamayan, liyakatı değil hamili kartı önceleyen bu düzende. Gençler için yeni bir model gelecek. Mülakat bitecek, liyakat gelecek" ifadelerine yer verildi.

Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek

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