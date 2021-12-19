Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin 2. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde konuştu Açıklaması

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Farklı inançlara mensup, farklı dilleri konuşan, farklı etnik kökenlerden gelen ancak bu aziz toprakları vatan bilen ve geleceği birlikte, omuz omuza yürümeyi şiar edinen bir topluluğuz." dedi.

Davutoğlu, partisinin 2. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Küçükçekmece'de Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe katıldı.

Burada konuşan Davutoğlu, herkesin köşesine çekildiği bir dönemde Gelecek Partisi'ni gençler için kurduklarını dile getirdi.

Davutoğlu, "Farklı yaşlardayız ama hepimiz genciz. Farklı inançlara mensup, farklı dilleri konuşan, farklı etnik kökenlerden gelen ancak bu aziz toprakları vatan bilen ve geleceği birlikte, omuz omuza yürümeyi şiar edinen bir topluluğuz. Farklı kökenlerdeniz ama hepimiz eşit ve onurlu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız. 2 nesil olarak çok sancılar yaşadık, çok acılar gördük, çok çileler çektik ama geçmişe değil geleceğe, nefrete değil sevgiye, korkuya değil ümide ayarlıyız." ifadelerini kullandı.

Erken seçim için çağrıda bulunan Davutoğlu, "Artık erken seçim demiyoruz, hemen ve acil seçim diyoruz." dedi.

Çin'de gerçekleştirilecek 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nın boykot edilmesi gerektiğini savunan Davutoğlu, "Uygur kardeşlerimizin feryatlarına kulak verin ve birçok ülkenin yaptığı gibi şubat ayında yapılacak olimpiyatları boykot edin." diye konuştu.

Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye tasavvurumuz, kendisine nesnel bakabilen, gördüğünden korkmayan, gerçeklerin üstünü örtmeyen, çeşitliliği teşvik eden, katılımcı sistemlerle karar almaya çalışan, temel değerleri herkes için uygulayan ve bu zemin üzerinde yeni bir siyaset anlayışını geliştiren bir ülke olacaktır. Böyle bir tasavvurla bu tasavvuru paylaşan herkesle görüşür ve iş birliği yaparız. İttifak anlayışımız bir seferlik seçim başarılarına ya da geçici siyasi çıkarlara değil, bu siyasi ilkelere ve ülke tasavvuruna dair olacaktır."

AA / Kübra Kara - Son Dakika Haberleri

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