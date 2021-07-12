Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin Hatay 1. Olağan İl Kongresi'ne katıldı
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin Hatay 1. Olağan İl Kongresi'ne katıldı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin Hatay 1. Olağan İl Kongresi'ne katıldı
Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Politika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Hatay 1. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Hatay 1. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Davutoğlu, kongrede ve bazı ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Hatay'da, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin'i ziyaret etti, tarihi Uzun Çarşı'da esnafla bir araya geldi.

Daha sonra Hatay Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (HATMEK) Salonu'nda düzenlenen partisinin Hatay 1. Olağan İl Kongresi'ne katılan Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin toplumu yüceltmek için kurulduğunu söyledi.

Partilerini hiçbir insanın dışlanmadığı, ötekileştirilmediği bir ilke üzerine kurduklarını belirten Davutoğlu, "Bütün vatandaşlarımıza insan nazarıyla bakarız ve o insan kimliğini öne koyar, bütün kimlikleri onun arkasına sıralar, sonra da bu al bayrağın altında aziz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak hepsini kucaklarız, kimseyi dışlamayız." dedi.

Partisinin Hatay'da örgütlenmesine katkıda bulunan herkese teşekkür eden Davutoğlu, kongrenin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Davutoğlu, daha sonra Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı ziyaret etti. Ardından kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir restoranda bir araya gelen Davutoğlu, son olarak Uzun Çarşı içerisindeki Kurşunlu Han'da düzenlenen gençlik buluşması programına katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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