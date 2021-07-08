Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Gümüşhane'de ziyaretlerde bulundu Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Gümüşhane'de ziyaretlerde bulundu Açıklaması

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Gümüşhane'de ziyaretlerde bulundu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Veysel Kara - Haberler | Politika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Biz Anadolu'yu Anadolu yapan kıymetlerin savunulması için mücadele ettik." dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Biz Anadolu'yu Anadolu yapan kıymetlerin savunulması için mücadele ettik." dedi.

Davutoğlu, çeşitli ziyaretler için geldiği Gümüşhane'de bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, gittikleri yerde vatandaşın kendilerine AK Parti'den neden ayrıldıklarını sorduğunu belirtti.

Hiçbir zaman mevki ya da makam peşinde olmadıklarını ifade eden Davutoğlu, Anadolu'yu Anadolu yapan kıymetlerin savunulması için mücadele ettiklerini söyledi.

Davutoğlu, herkesin bu ülkenin toprağına, taşına borcu olduğunu kaydederek, "Biz meydana çıktık ve Gelecek Partisini kurduk. Gelecek Partisinin kuruluşuyla birlikte korku duvarları aşıldı. Bizden sonra 30'u aşkın parti kuruldu." diye konuştu.

Gelecek Partisi olarak Gümüşhane'ye taahhütleri olduğunu dile getiren Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Gümüşhane'de ne kadar eksik kalmış, ihmal edilmiş husus varsa bunların teminatı olacağız. İlk seçimle birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de yeniden referanduma sunulacak. Muhalefet partilerinin hemen hemen tümü bizim kasım ayında açıkladığımız güçlendirilmiş parlamenter sistem etrafında ve bütün partilerle de paylaştığımız sistem etrafında Türkiye'de örselenen devlet mimarisini yeniden inşa edeceğiz."

Davutoğlu, basın toplantısının ardından kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Davutoğlu'na, genel başkan yardımcıları Feramuz Üstün ve Selçuk Özdağ ile partililer eşlik etti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Gümüşhane'de ziyaretlerde bulundu Açıklaması
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Gümüşhane'de ziyaretlerde bulundu Açıklaması
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Gümüşhane'de ziyaretlerde bulundu Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

Hayvanların korunmasına ilişkin teklif TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi (1)
Hayvanların korunmasına ilişkin teklif TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi (1)
Son dakika haber! Hayvanları Koruma Kanunu'nda 'hayvanla cinsel ilişki' ifadesi değişebilir
Son dakika haber! Hayvanları Koruma Kanunu'nda "hayvanla cinsel ilişki" ifadesi değişebilir

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Meral Akşener Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Ebru Gündeş Şeyma Subaşı Melisa Döngel
Spor Balotelli Mesut Özil Metin Oktay Bülent Uygun Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Gümüşhane'de ziyaretlerde bulundu Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 17:55:12. #1.15#

title