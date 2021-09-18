Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Denizli'de temaslarda bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Denizli'de temaslarda bulundu

AA / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Politika
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Denizli'de temaslarda bulundu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Denizli il kongresine katıldı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Denizli il kongresine katıldı.

Denizli'de temaslarda bulunan Davutoğlu, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek ve Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ı ziyaret etti, ardından esnafla görüştü.

Daha sonra Denizli Esnaf Sarayı Konferans Salonu'nda partisinin olağan il kongresine katılan Davutoğlu, aylardır Anadolu'yu gezdiklerini ve halkla iç içe olduklarını belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları üzerine yoğunlaşmak istediğini dile getiren Davutoğlu, "Bana 'Serok Ahmet' diyerek beni itham ettiğini zannediyor. 1 Nisan 2016'da bölgeye yaptığım ziyarette 'Bizim başbakanımız Ankara'dan gelen Türkmen çocuğu Davutoğlu' demek istediklerinden Diyarbakırlılar o ifadeyi kullanmışlardır. Diyarbakırlıların bana Serok demesi de Aydınlıların, Denizlililerin Efe demesi de şereftir." diye konuştu.

Irak'tan gelen bir televizyona verdiği mülakatta Amed sözcüğü geçtiği için Bahçeli'nin kendisine ayar vermeye çalıştığını savunan Davutoğlu, Diyarbakır diyene de Amed diyene de saygı duyduklarını vurguladı.

Adaleti hakim kılmak için baskılar altında yola çıktıklarını savunan Davutoğlu, bütün vatandaşları insan onuruyla yaşatacak yeni bir dönemi başlatmaya geldiklerini sözlerine ekledi.

Davutoğlu, buradaki programın ardından sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Kongrede Aykut Yıldırım tekrar il başkanı seçildi.

AA / Mustafa Değirmencioğlu - Son Dakika Haberleri
Muhalefette aday ikilemi! İnce'nin 'Çoklu aday' çıkışına Gelecek Partisi ve Saadet Partisi de sıcak bakmıyor

Muhalefette aday ikilemi! İnce'nin "Çoklu aday" çıkışına Gelecek Partisi ve Saadet Partisi de sıcak bakmıyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Ertuğrul Gazi Muharrem İnce
Magazin
Spor Erol Bulut Sergen Yalçın
Tüm Haberler Yemek Tarifleri Vahap Seçer Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Denizli'de temaslarda bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 21:05:06. #1.12#