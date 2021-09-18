Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Denizli'de temaslarda bulundu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Denizli il kongresine katıldı.

Denizli'de temaslarda bulunan Davutoğlu, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek ve Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ı ziyaret etti, ardından esnafla görüştü.

Daha sonra Denizli Esnaf Sarayı Konferans Salonu'nda partisinin olağan il kongresine katılan Davutoğlu, aylardır Anadolu'yu gezdiklerini ve halkla iç içe olduklarını belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları üzerine yoğunlaşmak istediğini dile getiren Davutoğlu, "Bana 'Serok Ahmet' diyerek beni itham ettiğini zannediyor. 1 Nisan 2016'da bölgeye yaptığım ziyarette 'Bizim başbakanımız Ankara'dan gelen Türkmen çocuğu Davutoğlu' demek istediklerinden Diyarbakırlılar o ifadeyi kullanmışlardır. Diyarbakırlıların bana Serok demesi de Aydınlıların, Denizlililerin Efe demesi de şereftir." diye konuştu.

Irak'tan gelen bir televizyona verdiği mülakatta Amed sözcüğü geçtiği için Bahçeli'nin kendisine ayar vermeye çalıştığını savunan Davutoğlu, Diyarbakır diyene de Amed diyene de saygı duyduklarını vurguladı.

Adaleti hakim kılmak için baskılar altında yola çıktıklarını savunan Davutoğlu, bütün vatandaşları insan onuruyla yaşatacak yeni bir dönemi başlatmaya geldiklerini sözlerine ekledi.

Davutoğlu, buradaki programın ardından sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Kongrede Aykut Yıldırım tekrar il başkanı seçildi.