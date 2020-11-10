Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 'A Takımı' belli oldu
Gelecek Partisi Başkanlar Kurulu açıklandı. Eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun genel başkan olduğu partide sözcü Serkan Özcan olurken Genel Sekreter Kani Torun olarak belirlendi. Gelecek Partisi'nin önerdiği parlamenter sistem modelinin yazıcılarından Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Serap Yazıcı da partinin başkanlık kurulunda yer aldı.
Eski başbakan Ahmet Davutoğlu öncülüğünde kurulan Gelecek Partisi il ve ilçe kongrelerini tamamlayıp yeterli sayıya ulaşmasının ardından 1'inci Olağan Genel Kongresi'ni 1 Kasım'da gerçekleştirildi. Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu başkanlığında gerçekleştirdiği Parti Yönetim Kurulu (PYK) toplantısının ardından Parti Başkanlık Kurulu ile 'gölge kabine' olarak nitelendirilen Politika İzleme Kurulu başkanlarını açıkladı. Parti Başkanlık Kurulu'nda yer alan isimlerin büyük çoğunluğu yerini korurken, Vahdettin İnce, Etyen Mahcupyan, Şenol Gürşan Politika İzleme Kurullarında görevlendirildi.
GELECEK PARTİSİ'NDE 3 YENİ KURUL OLUŞTURULDU
Davutoğlu'nun A takımını oluşturan Başkanlar Kurulu'nda 18, Politika İzleme Kurulu'nda 19 kişi yer aldı. Daha önce 16 kişiden oluşan Politika İzleme Kurulunun yanı sıra 'Kurumsallaşma Danışma Kurulu', 'Siyasi Söylem Danışma Kurulu', 'İç Denetim Danışma Kurulu' adında 3 kurul daha kuruldu.
PARLAMENTER SİSTEM YAZICISI 2 HUKUKÇU DAVUTOĞLU'NUN A TAKIMINDA
Gelecek Partisi'nin önerdiği parlamenter sistem modelinin yazıcılarından Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Serap Yazıcı partinin başkanlık kurulunda İnsan Hakları Başkanı olarak belirlenirken, yine parlamenter sistemin yazıcısı hukukçu Ergun Özbudun ise yeni kurulan Siyasi Söylem Danışma Kurulu'nda yer aldı.
Ahmet Davutoğlu'nun A Takımı'nda yer alanlar şu isimlerden oluşuyor:
Parti Başkanlık Kurulu:
Parti Sözcüsü: Serkan Özcan
Siyasi İşler Başkanı: Nedim Yamalı
Teşkilat Başkanı: Selim Temurci
Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı: Ayhan Sefer Üstün
Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı: Selçuk Özdağ
Politika İzleme Kurulu Başkanı: Feridun Bilgin
Yerel Yönetimler ve Şehircilik Başkanı: Doğan Demir
İletişim Başkanı: Mustafa Mente
Dış İlişkiler Başkanı: Ümit Yardım
Sosyal Politikalar Başkanı: Abdullah Başcı
Araştırma, Geliştirme ve Bilişim Başkanı: Neslihan Çevik
İnsan Hakları Başkanı: Serap Yazıcı
Parti İçi Eğitim Başkanı: Mehmet Ali Pulcu
Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı: Sema Silkin Ün
Kadın Politikaları Başkanı: Habibe Çiftçioğlu Başer
Gençlik Politikaları Başkanı: Mustafa Gözel
İdari ve Mali İşler Başkanı: Feramuz Üstün
Genel Sekreter: Kani Torun
Politika İzleme Kurulu:
Gelecek Partisi Adalet Politikaları Başkanı: Ali Aydın
Gelecek Partisi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Politikaları Başkanı: Seren Öztürk
Gelecek Partisi Çevre Şehircilik Politikaları Başkanı: Cesim Gökçe
Gelecek Partisi Dış Politika Başkanı: Hasan Kösebalaban
Gelecek Partisi Enerji ve Tabi Kaynaklar Politikaları Başkanı: Mehmet Fatih Arslan
Gelecek Partisi Gençlik ve Spor Politika Başkanı: Süheyl Erkan Altındağ
Gelecek Partisi Hazine ve Maliye Politikaları Başkanı: Tuncay Dinç
Gelecek Partisi İçişleri Politikaları Başkanı: İzzeddin Küçük
Gelecek Partisi Kültür ve Turizm Politikaları Başkanı: Yeşim Karadağ
Gelecek Partisi Eğitim Politikaları Başkanı: Yusuf Ziya Özcan
Gelecek Partisi Savunma Politikaları Başkanı: Salih Aynural
Gelecek Partisi Sağlık Politikaları Başkanı: Ayşe Güney
Gelecek Partisi Sanayi ve Teknoloji Politikaları Başkanı: İhsan Elhan
Gelecek Partisi Tarım ve Orman Politikaları Başkanı: Ali Akmaz
Gelecek Partisi Ticaret Politikaları Başkanı: Halit Özyurt
Gelecek Partisi Ulaştırma ve Altyapı Politikaları Başkanı: Mustafa Öztürk
Kurumsallaşma Danışma Kurulu: Mehmet Piker- Engin Keskiner
Siyasi Söylem Danışma Kurulu: Etyen Mahçupyan - Vahdettin İnce –Ergun Özbudun
İç Denetim Danışma Kurulu: Şenol Gürkan