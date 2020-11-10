Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 'A Takımı' belli oldu
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 'A Takımı' belli oldu

10.11.2020 17:22 | Son Güncelleme: 10.11.2020 17:37

Gelecek Partisi Başkanlar Kurulu açıklandı. Eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun genel başkan olduğu partide sözcü Serkan Özcan olurken Genel Sekreter Kani Torun olarak belirlendi. Gelecek Partisi'nin önerdiği parlamenter sistem modelinin yazıcılarından Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Serap Yazıcı da partinin başkanlık kurulunda yer aldı.

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu öncülüğünde kurulan Gelecek Partisi il ve ilçe kongrelerini tamamlayıp yeterli sayıya ulaşmasının ardından 1'inci Olağan Genel Kongresi'ni 1 Kasım'da gerçekleştirildi. Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu başkanlığında gerçekleştirdiği Parti Yönetim Kurulu (PYK) toplantısının ardından Parti Başkanlık Kurulu ile 'gölge kabine' olarak nitelendirilen Politika İzleme Kurulu başkanlarını açıkladı. Parti Başkanlık Kurulu'nda yer alan isimlerin büyük çoğunluğu yerini korurken, Vahdettin İnce, Etyen Mahcupyan, Şenol Gürşan Politika İzleme Kurullarında görevlendirildi.

GELECEK PARTİSİ'NDE 3 YENİ KURUL OLUŞTURULDU

Davutoğlu'nun A takımını oluşturan Başkanlar Kurulu'nda 18, Politika İzleme Kurulu'nda 19 kişi yer aldı. Daha önce 16 kişiden oluşan Politika İzleme Kurulunun yanı sıra 'Kurumsallaşma Danışma Kurulu', 'Siyasi Söylem Danışma Kurulu', 'İç Denetim Danışma Kurulu' adında 3 kurul daha kuruldu.

PARLAMENTER SİSTEM YAZICISI 2 HUKUKÇU DAVUTOĞLU'NUN A TAKIMINDA

Gelecek Partisi'nin önerdiği parlamenter sistem modelinin yazıcılarından Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Serap Yazıcı partinin başkanlık kurulunda İnsan Hakları Başkanı olarak belirlenirken, yine parlamenter sistemin yazıcısı hukukçu Ergun Özbudun ise yeni kurulan Siyasi Söylem Danışma Kurulu'nda yer aldı.

Ahmet Davutoğlu'nun A Takımı'nda yer alanlar şu isimlerden oluşuyor:

Parti Başkanlık Kurulu:

Parti Sözcüsü: Serkan Özcan

Siyasi İşler Başkanı: Nedim Yamalı

Teşkilat Başkanı: Selim Temurci

Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı: Ayhan Sefer Üstün

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı: Selçuk Özdağ

Politika İzleme Kurulu Başkanı: Feridun Bilgin

Yerel Yönetimler ve Şehircilik Başkanı: Doğan Demir

İletişim Başkanı: Mustafa Mente

Dış İlişkiler Başkanı: Ümit Yardım

Sosyal Politikalar Başkanı: Abdullah Başcı

Araştırma, Geliştirme ve Bilişim Başkanı: Neslihan Çevik

İnsan Hakları Başkanı: Serap Yazıcı

Parti İçi Eğitim Başkanı: Mehmet Ali Pulcu

Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı: Sema Silkin Ün

Kadın Politikaları Başkanı: Habibe Çiftçioğlu Başer

Gençlik Politikaları Başkanı: Mustafa Gözel

İdari ve Mali İşler Başkanı: Feramuz Üstün

Genel Sekreter: Kani Torun

Politika İzleme Kurulu:

Gelecek Partisi Adalet Politikaları Başkanı: Ali Aydın

Gelecek Partisi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Politikaları Başkanı: Seren Öztürk

Gelecek Partisi Çevre Şehircilik Politikaları Başkanı: Cesim Gökçe

Gelecek Partisi Dış Politika Başkanı: Hasan Kösebalaban

Gelecek Partisi Enerji ve Tabi Kaynaklar Politikaları Başkanı: Mehmet Fatih Arslan

Gelecek Partisi Gençlik ve Spor Politika Başkanı: Süheyl Erkan Altındağ

Gelecek Partisi Hazine ve Maliye Politikaları Başkanı: Tuncay Dinç

Gelecek Partisi İçişleri Politikaları Başkanı: İzzeddin Küçük

Gelecek Partisi Kültür ve Turizm Politikaları Başkanı: Yeşim Karadağ

Gelecek Partisi Eğitim Politikaları Başkanı: Yusuf Ziya Özcan

Gelecek Partisi Savunma Politikaları Başkanı: Salih Aynural

Gelecek Partisi Sağlık Politikaları Başkanı: Ayşe Güney

Gelecek Partisi Sanayi ve Teknoloji Politikaları Başkanı: İhsan Elhan

Gelecek Partisi Tarım ve Orman Politikaları Başkanı: Ali Akmaz

Gelecek Partisi Ticaret Politikaları Başkanı: Halit Özyurt

Gelecek Partisi Ulaştırma ve Altyapı Politikaları Başkanı: Mustafa Öztürk

Kurumsallaşma Danışma Kurulu: Mehmet Piker- Engin Keskiner

Siyasi Söylem Danışma Kurulu: Etyen Mahçupyan - Vahdettin İnce –Ergun Özbudun

İç Denetim Danışma Kurulu: Şenol Gürkan

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 'A Takımı' belli oldu

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.11.2020 17:38:04. #1.15#
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