Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 'A Takımı' belli oldu

Gelecek Partisi Başkanlar Kurulu açıklandı. Eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun genel başkan olduğu partide sözcü Serkan Özcan olurken Genel Sekreter Kani Torun olarak belirlendi. Gelecek Partisi'nin önerdiği parlamenter sistem modelinin yazıcılarından Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Serap Yazıcı da partinin başkanlık kurulunda yer aldı.