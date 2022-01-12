Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ: AK Parti'den yaklaşık 40 milletvekili ile görüşüyoruz

Gelecek Partisi kurucularından Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Ak Parti'den yaklaşık 40 milletvekili ile görüştüklerini ifade etti. "Eskiler de dahil edildiği zaman bu sayı 60'ları buluyor" diyen Özdağ, "Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu görüşüyor, ben görüşüyorum diğer parti yetkililerimiz görüşüyor. Siyasetin içerisinden gelen hepimiz görüşüyoruz. Aynı şekilde MHP'li vekiller ile de görüşüyoruz. Anavatan Partisi'nde, Doğru Yol Partisi'nde siyaset yapmış eski vekiller ile de görüşüyoruz" dedi.

Gelecek Partisi kurucularından Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ.

"TEK BİR HAKİM BİLE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN BAŞVURUSUNA OLUMLU YANIT VEREMEZ"

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu'nun sorularını yanıtlayan Özdağ, "Yüksek Seçim Kurulu (YSK) zamanında seçim için Erdoğan'ın başvurusunu kabul eder mi?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Hayır asla edemez. YSK'nın 11 üyesi de yüksek hâkimdir. Anayasanın 101. Maddesi çok açık ve nettir. 'Bir kişi en fazla iki kez cumhurbaşkanı seçilebilir' hükmünü AK Parti iktidarı 2007 yılı referandumu ile anayasaya koydu. 2010 ve 2017 anayasa değişikliklerinde bu hüküm aynen kaldı. Erdoğan ise 2014 ve 2017'de iki kez seçilerek bu görevi tamamladı. Bu anayasal hüküm karşısında tek bir hâkim bile Erdoğan'ın başvurusuna olumlu yanıt veremez."

"YSK'NIN 11 ÜYESİNİ KAMUOYUNA AFİŞE EDERİZ"

YSK'nın başvuruyu kabul etmesi ihtimalini de değerlendiren Özdağ, "Gelecek Partisi olarak bu anayasa hükmünü çiğneyen YSK'nın 11 üyesini kamuoyuna afişe ederiz. 81 ile üzerlerinde resimleri ve isimleri bulunan YSK üyelerinin afişlerini üzerlerine, 'İşte Anayasayı çiğneyenler' diye kocaman yazı koyar onları afişe ederiz. Gazetelere ve televizyonlara ilanlar veririz. Sokağa çıkamazlar, milletin yüzüne bakamazlar. Dünyayı başlarına yıkar, Anayasayı çiğnetmeyiz…"

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet