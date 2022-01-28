Gelecek Partisi, Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'nun İYİ Parti ile yeni ittifak kuracağı yönündeki iddiaları yalanladı
- Güncelleme:
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun İYİ Parti ve DEVA'yı yanına alıp CHP'yi dışarıda bırakacak şekilde yeni bir ittifak kuracağı iddiası büyük ses getirmişti. İddialara yönelik bir açıklama yapan Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, "Son günlerde Sn. Genel Başkanımız'ın yürüttüğü siyasi görüşmelerle ilgili olarak yayılan bazı kulis haberleri gerçeklikten uzaktır. Samimiyetle ülkemizin içinde bulunduğu durumdan çıkış yönünde ortak bir tavır için çaba sarf edilmektir" dedi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, liderlerle görüşmelerine hız kesmeden devam ediyor. Yoğun görüşme trafiği Ankara kulislerini hareketlendirirken, Davutoğlu-Babacan görüşmesi sonrasından ortaya atılan bir iddia ise büyük tartışma yarattı.
Cumhuriyet gazetesi yayınladığı haberle, Davutoğlu'nun Babacan ve Akşener ile birlikte üçüncü bir ittifak kurmak istediğini iddia etti. Haberde, "Ahmet Davutoğlu'nun, Ali Babacan ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamanın perde arkasında üçüncü ittifak arayışı olduğu ortaya çıktı. Davutoğlu'nun, İYİ Parti'yi de yanına alarak Millet'ten bağımsız üçüncü bir ittifak kurmak istediği belirtildi" ifadelerine yer verildi.
Gelişme büyük ses getirirken, gazetenin Twitter hesabından da paylaştığı haberi alıntılayan Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan iddiaları kesin bir dille yalanladı.
Özcan, "Son günlerde Sn. Genel Başkanımız'ın yürüttüğü siyasi görüşmelerle ilgili olarak yayılan bazı kulis haberleri gerçeklikten uzaktır. Samimiyetle ülkemizin içinde bulunduğu durumdan çıkış yönünde ortak bir tavır için çaba sarf edilmektedir.
Sn. Genel Başkanlar arasında açık yüreklilikle ve karşılıklı saygıyla yürütülen bu görüşmelerin seyrine dönük olumsuz etki yapabilecek haberlere itibar edilmemesi büyük önem arz etmektedir. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımla arz ederim."