Gelecek Partisi, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerini ve çözüm önerilerini paylaştı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Türk Lirası tasarruf ve takas aracı olma niteliğini kaybediyor. Bu şartlarda 2022 bütçesi daha uygulamaya konulmadan geçersiz hale gelmiştir. Eğer bu süreç böyle devam ederse korkumuz o ki 70'li yıllarda olduğu gibi bir ödemeler dengesi kriziyle karşı karşıya kalırız." dedi.

Genel Başkan Ahmet Davutoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Turhan, Parti Sözcüsü Serkan Özcan, Genel Başkan Yardımcıları Kerim Rota, Mustafa Mente ve Feridun Bilgin ile Hazine ve Maliye Politikaları Başkanı Tuncay Dinç'in katılımıyla düzenlenen basın toplantısında Gelecek Partisinin ekonomiye ilişkin değerlendirmeleri ve çözüm önerileri paylaşıldı.

Türkiye'nin yoksullaşma süreciyle karşı karşıya olduğunu savunan Davutoğlu, "Kişi başına saat başına ücret 1,20 dolara düşmüş. Uluslararası yoksulluk standardı dünyada günlük 5,5 dolardır, Türkiye şu anda uluslararası yoksulluk standardının altına düşen bir hayat tarzında yaşıyor" diye konuştu.

"Türk Lirası tasarruf ve takas aracı olma niteliğini kaybediyor" diyen Davutoğlu, şöyle devam etti:

"Bu şartlarda 2022 bütçesi daha uygulamaya konulmadan geçersiz hale gelmiştir. 2022 bütçesi, 9,27 lira olan dolar varsayımıyla kurgulandı. 2022 bütçesi fiilen kadük hale gelmiş durumda. Eğer bu süreç böyle devam ederse korkumuz o ki 70'li yıllarda olduğu gibi bir ödemeler dengesi kriziyle karşı karşıya kalırız."

Gelecek Partisi Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Turhan da Türkiye'nin 2 aydır "ekonomi politikası deneyi" ile karşı karşıya olduğunu, yaşananın sadece finansal bir kriz olmadığını, üretim ve reel sektörün de ciddi manada sarsıntı geçirdiğini savundu.

Turhan, uygulanan politikalar sonucunda vatandaşın cebindeki parayı tüketecek büyük bir enflasyon-kur sarmalı riski olduğunu öne sürdü.

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan da alınması gereken önlemlere ilişkin şu görüşleri dile getirdi:

"Yeni bir bütçeye ihtiyaç var. Yeni bir Orta Vadeli Program hazırlanarak ulusal ve uluslararası yatırımcıların güveni tesis edilmeli. Kamu özel işbirliği projeleriyle ilgili bir uzmanlar kurulu oluşturulmalı, adil değer tespiti yapılmalı, sözleşmeler tüm taraflarla paylaşılmalı. Vatandaş bütçesi uygulamasına geçilmeli, tamamıyla vatandaşı gözeten bir bütçe istiyoruz. Vergi mevzuatı yeniden düzenlenmeli. Kişiye ve kuruma özel vergi istisnası olmaz. Yeni bir kamu maliyesi strateji belgesi konulmalı. Esnaf, çiftçi ve öğrencilerin karşı tarafı kamu kurum ve kuruluşları olan tüm borçlarının faiz affını da içerecek şekilde yeniden yapılandırılmasını öneriyoruz."