Gelecek Partili Yardım Adana'daki Ukraynalıları ziyaret etti

ADANA (AA) - Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ümit Yardım, Adana- Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

Yardım, beraberindeki İl Başkanı Ebubekir Yıldırım ve diğer partililerle derneği ziyaret ederek, Ukraynalı ailelerle görüştü.

Yardım'ın ziyaretinde bir konuşma yapan Dernek Başkanı İrem Tarı, "Desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Bizim çocuklarımız iki vatandaşlı. Bizim canımız yanarken Türkiye'nin de canının yandığını düşünüyorum. Biz aynı ekmeği yiyoruz, aynı suyu içiyoruz. Benim iki vatanım var, Türkiye ve Ukrayna. Bugün Ukrayna için savaşmaya hazırım. Allah korusun Türkiye'de böyle bir şey olursa yine savaşmaya hazırım." diye konuştu.

Türkiye'ye gelen aileleri yerleştirecek yer bulmak istediklerini belirten Tarı, resmi kurumların yardımına ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Genel Başkan Yardımcısı Yardım da, her şeyin bir an önce düzelmesini dilediklerini vurguladı.