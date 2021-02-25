Gelecek Partili Selçuk Özdağ, erken seçim için tarih verip Cumhur İttifakı'na seslendi

Bu yılın sonunda erken seçime gidileceğini söyleyen Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'ye çağrı yaptı. Özdağ, "Lütfen daha fazla kendinizi ve ailenizi yormadan gelin, Türkiye'yi bir seçime götürün. Erken seçim hem sizin için iyidir hem Türkiye için iyidir" ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Kırıkkale'de partisinin Keskin 1. Olağan İlçe Kongresi'nde, erken seçimin yıl sonunda olacağını söyledi. Ayrıca Özdağ, parti olarak 14 aydır siyaset yaptıklarını, örgütlendiklerini ve kongrelerini gerçekleştirdiklerini de belirtti.

"TÜRKİYE'Yİ BİR SEÇİME GÖTÜRÜN"

Bu yılın sonunda erken seçim olacağını savunarak Cumhur İttifakı'na seslenen Özdağ, "Buradan Erdoğan ve Bahçeli'ye sesleniyorum, daha fazla kendinizi, kalbinizi yormayın. Lütfen daha fazla kendinizi ve ailenizi yormadan gelin, Türkiye'yi bir seçime götürün. Erken seçim hem sizin için iyidir hem Türkiye için iyidir" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ

SALDIRI OLAYIYLA İLGİLİ DE KONUŞTU

15 Ocak'ta 5 kişilik bir grup tarafından evinin önünde silahlı ve sopalı saldırıya uğrayan Özdağ, bu ülkede Süleyman Demirel'e de Mesut Yılmaz'ada yumruk atıldığını ifade etti. Özdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bülent Ecevit'e yumruk atılmadı mı, kurşunlanmadı mı Kars'ta? Aynı şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atılmadı mı, kurşunlanmadı mı? İnönü'ye yapılmadı mı? Ankara'nın göbeğinde bana da yaptılar. Arkamdan saldırdılar. Onlar olmayacak ama Selçuk Özdağ olacak arkadaşlar. Benim fikirlerim yaşayacak. Beni öldürebilirler, önemli değil. Bu dünyada nefeslerimiz sayılı."