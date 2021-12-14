Geleceğin teknoloji yıldızları bilim şenliğinde yarıştı - Haberler
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Geleceğin teknoloji yıldızları bilim şenliğinde yarıştı

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Enes Yapalıkan - Haberler | Yerel

Geleceğin teknoloji yıldızları bilim şenliğinde yarıştı Isparta'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından robotik ve kodlama bilim şenliği düzenlendi.

ISPARTA (İHA) - Geleceğin teknoloji yıldızları bilim şenliğinde yarıştı

ISPARTA - Isparta'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından robotik ve kodlama bilim şenliği düzenlendi. Öğrenciler, deneyap teknoloji atölyesinde aldıkları eğitimlerle yaptıkları robotları sergilediler. Yapılan yarışmada dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Projelerini anlatan öğrenciler, fikirleriyle ve sunumlarıyla eğitimlerde öğrendiklerini ortaya koydular. Geleceğin teknoloji yıldızları yaptıkları robotlar ile birbirleriyle yarıştılar. Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün Deneyap Atölyesinde robotik ve kodlama eğitimi alan ortaokul ve lise öğrencileri, yaklaşık 1 yıldır aldıkları eğitimleri tasarladıkları robotlarla sergileme imkanı buldular. Işıkkent Spor Salonunda gerçekleştirilen Robotik ve Kodlama Bilim Şenliğine toplam 120 öğrenci gruplar halinde, 35 robot ile katıldı. Öğrenciler geliştirdikleri robotları jüriye sundu. Birbirinden farklı kodlama ile yapılan robotlar, bilim şenliğine katılanlar tarafından da yoğun ilgi gördü. Jürinin yaptığı değerlendirme sonucu dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Geleceğin teknoloji yıldızları bilim şenliğinde yarıştı

Geleceğin teknoloji yıldızları bilim şenliğinde yarıştı

Geleceğin teknoloji yıldızları bilim şenliğinde yarıştı

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Enes Yapalıkan - Son Dakika Haberleri

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