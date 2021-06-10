Geleceğin ressamları hayal güçlerini tuvale yansıttı
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Geleceğin ressamları hayal güçlerini tuvale yansıttı

Geleceğin ressamları hayal güçlerini tuvale yansıttı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

Pandemi şartlarına rağmen eğitimlerini online tamamlayan öğrencilerin çizdiği resimler sanatseverlerle buluştu.

Pandemi şartlarına rağmen eğitimlerini online tamamlayan öğrencilerin çizdiği resimler sanatseverlerle buluştu. Karakalem, akrilik, yağlı boya tuval gibi farklı kategorilerde 49 resmin yer aldığı 'Sultanşehir Resim Sergisi' 3 gün boyunca ziyarete açık olacak.

Sultangazi Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi'nde öğrencilerinin eserlerinden oluşan 'Sultanşehir Resim Sergisi' sanatseverlerle buluştu. Pandemi dolayısıyla yüz yüze gerçekleştirilemeyen bilim ve sanat çalışmalarını internet ortamında devam eden merkezde eğitim alan 32 öğrenci, 5 aylık bir çalışma sonrası resimlerini tuvale aktardı.

Sergide; karakalem, akrilik tuval, yağlı boya tuval gibi farklı kategorilerde resimlere yer verildi. 48 esere ev sahipliği yapan sergi, Sultangazi'nin birbirinden güzel mekanlarından hareketle 'Sultanşehir Resim Sergisi' adını aldı. Sergide, pandemi dolayısıyla gerçekleştirilemeyen 23 Nisan Resim Sergisi'nden eserlere de yer verilecek.

"GELECEĞİN SANATÇILARINI ORTAYA ÇIKARMAK ADINA ÖNEMLİ BİR ADIM"

Serginin açılışını gerçekleştiren Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Bugün burada Sultangazi Bilim Merkezimizdeki ilkokul ve ortaokul çağındaki 32 güzel çocuğumuzun eserlerini görüyoruz. Çocuklarımız bilim merkezimizde kısa sürede bir eğitim aldılar, eğitimleri sonucunda 48 resim çalışmasını ortaya koydular. Esasında bu çocuklar gönüllerini ortaya koydu, sanata karşı olan duygularını ifade etti. Biz de gençlerin kültür, sanat ve sporla buluşmalarını önemsiyoruz. Ben bütün yavrularımıza bu güzel eserleri ortaya çıkardıkları için canı gönülden teşekkür ediyorum. Eğitmenlerimiz de çok emek verdi ve onlara teşekkür ediyorum. Geleceğin sanatçılarını ortaya çıkarmak adına önemli bir adım attılar" dedi.

"PANDEMİYE RAĞMEN RESİMLERİ ORTAYA ÇIKARDILAR"

Pandemi şartlarına rağmen öğrencilerin eğitimlerini aksatmadığına dikkat çeken Av. Dursun, "Online eğitim dönemin ortaya çıkardığı sürprizlerden. Eğitim alan 32 öğrencimizin 10 tanesiyle yüz yüze eğitim gerçekleştirdik. Eğitimlerini yüz yüze aldılar ve kalan 22 öğrencimiz online üzerinden hocalarla dijitalde bir araya gelerek resim nasıl çizilir, gölgelendirme nasıl yapılır? bunların çalışmasını yaptı. Pandemi şartlarına rağmen öğrencilerimiz bu güzel resimlerin ortaya çıkmasına katkı sağladı" diye konuştu.

Sergi, Sultanşehir Sanat Sokağı'nda 3 gün boyunca sanatseverlerle buluşacak.


Geleceğin ressamları hayal güçlerini tuvale yansıttı
Geleceğin ressamları hayal güçlerini tuvale yansıttı
Geleceğin ressamları hayal güçlerini tuvale yansıttı
Geleceğin ressamları hayal güçlerini tuvale yansıttı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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