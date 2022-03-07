Geleceğin olimpik sporcuları kıyasıya mücadele etti

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde "Geleceğin Olimpik Sporcuları" projesi kapsamında Sarıkamış Kaymakamlık Kupası yarışları düzenlendi.

Sarıkamış Platformu'nun başlattığı Kars Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Sarıkamış Kaymakamlığı, Sarıkamış Belediyesinin desteklediği "Geleceğin Olimpik Sporcuları" projesi kapsamında, eğitim alan minik sporcular alp disiplin branşında yarıştı.

Sarıkamış Osman Yüce Kayak Tesisleri'ndeki yarışları, Sarıkamış Kaymakamı Doğan Kemelek, Kars Gençlik Spor İl Müdürü Nedim Aslan, Sarıkamış Platformu kurucu başkanı Oktay Yavlal, başkan yardımcısı Ümit Kabay, proje koordinatörü ve kayak antrenörü Yıldırım Candan ile çok sayıda vatandaş izledi.

Kaymakam Kemelek, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıllardan beri kullanılmayan Osman Yüce Kayak Tesisleri'nin yeniden ayağa kalktığını söyledi.

Kemelek,başlatılan proje ile Sarıkamış'ta yeni bir heyecan yaşandığını belirterek, "İnşallah çocuklarımız ilerleyen yıllarda daha iyi olacak. Burada çok güzel ortam oldu. Velilerimiz, sporcularımız herkes çok mutlu emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Yavlal da platform olarak Sarıkamış için çok önemli projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Sarıkamış Platformu'nun hazırladığı bu projeye başta sayın valimiz Türker Öksüz bey olmak üzere, kaymakamlık, belediye ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz büyük destek verdi. Sarıkamışlı olarak amacımız kayağın beşiği olan ilçemizden geleceğin dünya, Avrupa ve olimpiyat sporcularını yetiştirmek. İnşallah atılan bu tohumlar ilerleyen yıllarda meyvelerini verecek." diye konuştu.

Candan ise başarılı sporcular yetiştirdiklerini belirterek, "Bu çocuklarımıza Sarıkamış'ın kardelenleri diyoruz. Aslında bu tür organizasyonlarla şimdiden yarışmalara hazırlıyoruz. Bizim için bu yarışlarda herkes birincidir. Önemli olan çocuklarımıza şimdiden bu atmosferi yaşatmak. Projeye destek veren herkese sonsuz teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Dört kategoride yapılan yarışlarda ilk üç dereceye giren minik sporculara madalya verildi.