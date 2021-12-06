Geleceğin mimarları kendi mekanlarını tasarladı

BURSA (Habermetre) - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mimarlık Fakültesi Dekanlığı'nın yürütücülüğünü üstlendiği 'Kendi Mekanını Kendin Tasarla' isimli öğrenci mimari ve peyzaj tasarım yarışmasında dereceye girenlere ödülleri dağıtıldı.

Mimarlık Bölümü'nde düzenlenen ödül törenine Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Doğangün, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Tülin Vural Arslan, yarışmanın ana sponsorlarından TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Mimar Şirin Rodoplu Şimşek, jüri üyeleri, fakülte yöneticileri, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, dereceye giren tüm öğrencileri tebrik etti. Dekan Prof. Dr. Tülin Vural Arslan da yarışmaya destek veren herkese teşekkürlerini iletti.

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