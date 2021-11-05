Arkadaşına "Gel sana sarılayım" deyip bıçağı sapladı

Dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda Mehmet F. yolda karşılaştığı Mehmet Y. ile bir süre sohbet etti.

"GEL SANA SARILAYIM"

Alkollü olduğu belirtilen Mehmet F., yanından ayrılmak isteyen Mehmet Y.'ye "Gel sana sarılayım" dedi. Yanındaki bıçağı çeken Mehmet F., sarıldığı Mehmet Y.'yi sol kalçasından bıçakladı. Mehmet Y., acı içinde çığlık atarken, meydandaki polis ekipleri Mehmet F.'ye müdahale edip elindeki bıçağı aldı.

GÖZALTINDA

Gözaltına alınan Mehmet F. polis merkezine götürülürken, hafif yaralanan Mehmet Y. ise tedavi için Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Demirören Haber Ajansı / Semih Ersözler - Son Dakika Haberleri

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