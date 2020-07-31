"Gel kurban olduğum"
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"Gel kurban olduğum"

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sahiplerinin elinden kaçan kurbanlık dana, 2 saat süren kovalamaca sonucu yakalandı.

31.07.2020 09:52 | Son Güncelleme: 31.07.2020 10:01

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sahiplerinin elinden kaçan kurbanlık dana, 2 saat süren kovalamaca sonucu yakalandı. Zaman zaman tehlikeli anlar yaşatan danayı yakalamak isteyenler, "Gel güzel kızım, gel kurban olduğum" diye seslendi.

Melikgazi ilçesine bağlı İldem Mahallesi'nde kesilmek üzereyken sahiplerinin elinden kaçan büyükbaş kurbanlık hayvan, ortalığı birbirine kattı. Cadde aralarından geçen hayvanı yakalamak için vatandaşlar seferber oldu. Melikgazi Belediyesi ekipleri de sakinleştirici iğne ile hayvanı yakalamaya çalışırken, vatandaşların ip, halat ve zincirlerle yakalama çabası da sonuçsuz kaldı. Bahçelievler Mahallesi'ne kadar kaçan ve burada boş araziye giren dana, zaman zaman tehlikeli anlar yaşattı. Vatandaşlar, yakalamaya çalıştıkları danaya "Gel güzel kızım, gel kurban olduğum" diye seslendi. Yaklaşık 2 saat süren kovalamacanın ardından yakalanan kurbanlık dana, kasap tarafından orada kesildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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