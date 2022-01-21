GeForce Now kütüphanesine 4 adet yeni oyun ekleniyor

Ubisoft'un yeni oyunu Rainbow six Extraction da dahil olmak üzere Nvidia GeForce Now kütüphanesine 1 adet yeni oyun ekleniyor.

Bu haftaki GeForce Now, RTX 3080 performanslı yayın desteği eklemek için son atılımını gerçekleştirdi. GeForce Now kütüphanesine daha fazla oyun eklendi.

GeForce Now, kütüphanesi sürekli büyütüyor. Oyunlar her hafta piyasaya sürülmeye devam ediyor. GeForce Now üyeleri, Amazon'un yeni oyunu New World'ü kütüphanelerinde indirip oynanabilecek. Kütüphaneye Tom Clancy's Rainbow Six Extraction da dahil olmak üzere 4 adet yeni oyun eklendi.

GEFORCE NOW KÜTÜPHANESİNE EKLENEN YENİ OYUNLAR

Tom Clancy's Rainbow Six Extraction (Ubisoft Connect)

Blacksmith Legends (Steam)

Fly Corp (Steam)

Garfield Kart- Furious Racing (Steam)

Nvidia tarafından sunulan üç bulut oyun servisi GeForce Now, platformuna Hextech Mayhem: A League of Legends Story'de dahil olmak üzere 20 adet oyun ekleniyor. IPhone, iPad, Android, PC, Mac, Chromebook ve TV gibi cihazlarda hizmete açık bulunan bulut oyun hizmeti, güçlü bilgisayara ihtiyaç duymadan sadece hızlı internet bağlantısı ile oyun severlere üst düzey bir oyun deneyimi sunuyor.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri