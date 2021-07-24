Gediz'deki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
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Gediz'deki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Gediz'deki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Altıntaş - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, dün hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 6 kişiden Rabia Bulut da yaşamını yitirdi.

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, dün hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 6 kişiden Rabia Bulut da yaşamını yitirdi. Kazada Bulut ile birlikte ölü sayısı 2'ye çıktı.

Gediz- Muratdağı karayolu, Dörtdeğirmen köyü yakınlarında dün öğleden sonra, Mehmet A yönetimindeki 45 FJ 718 plakalı hafif ticari araç ile İsmail G. yönetimindeki 52 FK 998 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, hafif ticari araçtaki Emine Akagündüz yaşamını yitirdi. Hafif ticari araç sürücüsü Mehmet A. ve yanındaki Şenay A. ile otomobil sürücüsü İsmail G., ve beraberindeki Rabia Bulut, Hüseyin Ö. ve Yaşar K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan İsmail G. ve Rabia Bulut, ilk müdahalelerinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Hastanelerde tedavileri süren yaralılardan Rabia Bulut da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.


Gediz'deki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
Gediz'deki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
Gediz'deki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
Gediz'deki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Altıntaş

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