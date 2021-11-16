Gediz'deki hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Haberler
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Gediz'deki hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı

AA / Ergün Caran - Haberler | Güncel
Gediz'deki hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sami Öztürk yönetimindeki 45 AGZ 981 plakalı otomobil, Gediz-Uşak kara yolu Jandarma Kavşağı'nda, Murat Aksu'nun kullandığı 43 AAE 048 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücünün eşi Halime ve ikiz çocukları Eymen ve Necmiye Nisa Öztürk (6), Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Gediz'deki hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Gediz'deki hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Gediz'deki hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Gediz'deki hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı

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AA / Ergün Caran - Son Dakika Haberleri

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