Gediz'de Yaz Spor Okulları için protokol imzalandı
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Gediz'de Yaz Spor Okulları için protokol imzalandı

Gediz'de Yaz Spor Okulları için protokol imzalandı
Anadolu Ajansı / Ergün Caran - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Gediz ilçesinde spor kültürünü yaygınlaştırmak ve geleceğin teminatı olan çocuklar ve gençler için ücretsiz düzenlenecek Yaz Spor Okulları için protokol imzalandı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde spor kültürünü yaygınlaştırmak ve geleceğin teminatı olan çocuklar ve gençler için ücretsiz düzenlenecek Yaz Spor Okulları için protokol imzalandı.

Gediz Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hazırlanan protokol için Gediz Belediyesinde imza töreni yapıldı.

Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, törende yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

"Belediyemiz öncülüğünde 15 Haziran tarihinde kayıtları başlayan atletizm, badminton, basketbol, futbol, jimnastik, kort tenisi, masa tenisi, voleybol ve yüzme olmak üzere 9 branşa toplamda 900 sporcu katılım müracaatında bulundu. Zamanlama açısından da çok değerli ve kıymetli. Pandemiyle eğitim ve sporda birtakım kısıtlamalar dolayısıyla çocuklarımız zorlu bir süreç atlattılar. Spor okullarımızla evlatlarımızın beden, zihin, bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, çevrelerine saygılı, topluma karşı sorumluluk sahibi bireyler yetiştirilmesine katkı sunacağız."

Tören, Akçadurak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur'un protokolü imzalamasıyla sona erdi.

Gediz'de Yaz Spor Okulları için protokol imzalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Caran

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