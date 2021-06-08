Gediz'de yangın çıkan ahşap ev kullanılamaz hale geldi
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Gediz'de yangın çıkan ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Gediz'de yangın çıkan ahşap ev kullanılamaz hale geldi
Anadolu Ajansı / Ergün Caran - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Gediz ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü.

Yunuslar köyünde İsmail ve Mustafa Çağlar'a ait binada yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gediz Belediyesi itfaiye ekipleri alevleri civardaki binalara sıçramadan yaklaşık 3 saatte kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Evin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının sobadan çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Gediz'de yangın çıkan ahşap ev kullanılamaz hale geldi
Gediz'de yangın çıkan ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Caran

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