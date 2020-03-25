Gediz'de 'Vefa Destek Grubu' oluşturuldu Kütahya'nın Gediz İlçesinde İçişleri Bakanlığınca yayınlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma yasağı genelgesi kapsamında Gediz Kaymakamı Muhammet Önder başkanlığında "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.

Kütahya'nın Gediz İlçesinde İçişleri Bakanlığınca yayınlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma yasağı genelgesi kapsamında Gediz Kaymakamı Muhammet Önder başkanlığında "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.

Konuyla ilgili olarak Gediz Kaymakamlığı Toplantı salonunda Kaymakam Muhammet Önder başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Belde Belediye Başkanları, Emniyet Müdürü Barış Tosun, İlçe Jandarma Komutanı Yaşar Türker ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Gediz genelinde ihtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların mağdur olmaması için temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 'Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturuldu.

65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, sağlık başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tedbirlerin alındığını belirten Kaymakam Önder, "İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama getirilen vatandaşlarımız 4123223,112, 155 ve 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirebilecekler. Bu çağrıların cevaplandırılması ve gerekli hizmetlerin yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulacak sayıda başta kolluk birimleri olmak üzere kamu görevlileri ekip ve araç görevlendirildi. Aşevimizin günlük yemek kapasitesi arttırıldı. Devlet olarak görevimizin başındayız. Bir tek vatandaşımızın mağdur olmaması için tüm görevlilerimiz 24 saat aktif bir şekilde çalışacaklar" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA