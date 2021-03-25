Gediz'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Gediz'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

25.03.2021 10:01 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:04
Gediz'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl ve İlçe jandarma komutanlıklarına bağlı ekipler, Aksaklar köyünde U.B. ve A.B'nin uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin evine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 2 kilo 600 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Caran

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