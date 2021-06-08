Gediz'de sokak hayvanları için kısırlaştırma, aşılama, küpeleme ve kayıt altına alma çalışmaları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gediz'de sokak hayvanları için kısırlaştırma, aşılama, küpeleme ve kayıt altına alma çalışmaları

Gediz'de sokak hayvanları için kısırlaştırma, aşılama, küpeleme ve kayıt altına alma çalışmaları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Gediz ilçesinde sokakta yaşayan hayvanlar için belirli aralıklarla yapılan kısırlaştırma, aşılama, küpeleme ve kayıt altına alma işlemleri büyük bir titizlikle tamamlandı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde sokakta yaşayan hayvanlar için belirli aralıklarla yapılan kısırlaştırma, aşılama, küpeleme ve kayıt altına alma işlemleri büyük bir titizlikle tamamlandı.

Gediz Belediyesi ve Bakanlıkça ruhsatlı bir veterinerlik firması ile imzalanan protokol kapsamında ilçede yaşayan sokak hayvanları düzenli aralıklarla toplanarak kısırlaştırma, aşılama, küpeleme ve kayıt altına alma işlemleri mobil araçta yapılıyor. Hayvanların sağlıklı yaşam hakkının sağlanmasını amaçladıklarını ifade eden Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; "Sahipsiz Sokak hayvanlarının değişik hastalıkları barındırmasına karşın gerçekleştirilen operasyonlarda hiçbir sokak hayvanı zarar görmedi. Gerçekleşen titiz çalışma sonucu sahipsiz sokak hayvanlarının kısırlaştırma, aşılama, küpeleme ve kayıt altına alma işlemleri sorunsuz bir şekilde tamamlandı" dedi.

Sokak hayvanlarının kısırlaştırma, aşılama, küpeleme ve kontrol altında tutulmasının önemine dikkat çeken Başkan Akçadurak; "Gediz Belediyesi olarak bu güne kadar sokak hayvanları için pek çok uygulamayı hayata geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz. Gediz'de sokak hayvanlarımızın daha sağlıklı şekilde yaşamlarını sürdürmeleri için çalışmalarımız bundan sonra da büyük bir titizlikle devam edecektir. Onlar bize emanet onları sahipsiz ve şefkatsiz bırakmıyoruz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Gediz'de sokak hayvanları için kısırlaştırma, aşılama, küpeleme ve kayıt altına alma çalışmaları
Gediz'de sokak hayvanları için kısırlaştırma, aşılama, küpeleme ve kayıt altına alma çalışmaları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Veysel Eroğlu Memduh Büyükkılıç Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Alişan Hadise Kenan Doğulu Mehmet Ali Erbil
Spor Enes Ünal Rıza Çalımbay Roland Garros Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gediz'de sokak hayvanları için kısırlaştırma, aşılama, küpeleme ve kayıt altına alma çalışmaları - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 12:05:35. #1.16#

title