Gediz'de ormanlık alanlar havadan denetleniyor
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Gediz'de ormanlık alanlar havadan denetleniyor

Gediz'de ormanlık alanlar havadan denetleniyor
Anadolu Ajansı / Ergün Caran - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Gediz ilçesinde olası yangınlara karşı ormanlık alanlarda denetimler sürüyor.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde olası yangınlara karşı ormanlık alanlarda denetimler sürüyor.

Gediz Belediyesi, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangınların önüne geçilmesi amacıyla ormanlık alanlarda karadan ve havadan denetimlerini artırdı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, ilçenin büyük bölümünün ormanlarla kaplı olduğunu hatırlattı.

Yangın çıkmaması için tedbirlerin artırıldığını belirten Akçadurak, şunları kaydetti:

"Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu kararı gereğince ormanlara giriş yasağı kapsamında özellikle hafta sonları vatandaşlarımız tarafından yoğun ilgi gören Murat Dağı Termal Turizm bölgesinde ormanlık alanlar drone ile kuşbakışı gözetleniyor. Son günlerde artan orman yangınlarının önüne geçebilmek amacıyla kent genelindeki ormanlarda denetimler gerçekleştiren ekipler hem karadan hem havadan denetleme yapıyor."

Akçadurak, denetlemelerde şüpheli görülen kişilere, güvenlik güçlerinin müdahale ettiğini sözlerine ekledi.

Gediz'de ormanlık alanlar havadan denetleniyor
Gediz'de ormanlık alanlar havadan denetleniyor
Gediz'de ormanlık alanlar havadan denetleniyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Caran

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