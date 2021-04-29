Gediz'de larva ilaçlama çalışmaları başlatıldı
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Gediz'de larva ilaçlama çalışmaları başlatıldı

Gediz'de larva ilaçlama çalışmaları başlatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Gediz Belediyesi tarafından vatandaşların daha rahat bir yaz sezonu geçirmesi amacıyla dere kenarlarında larva, sivrisinek ve haşere ilaçlama çalışması başlatıldı.

Kütahya'nın Gediz Belediyesi tarafından vatandaşların daha rahat bir yaz sezonu geçirmesi amacıyla dere kenarlarında larva, sivrisinek ve haşere ilaçlama çalışması başlatıldı.

Sinek üreme alanları kontrol altına alınarak yapılan ilaçlamalarda tüm mahalle ve mücavir alanların, larva üreme alanlarında ilaçlama çalışması aralıksız olarak sürüyor. Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, yaz ayı öncesinde haşere ve sineklerin larvalama döneminde yoğun bir ilaçlama programına start verildiğini ifade ederek larva ile mücadele ve ilaçlama çalışmalarının periyodik program çerçevesinde aralıksız bir şekilde sürdürüleceğini belirtti. İlçenin her noktasında hijyen ve temizliği sağlamak için korona virüs tedbirlerinin de bir yandan başarıyla sürdüğünü ifade eden Başkan Akçadurak, "Bahar aylarında da sivrisinek ve haşerelere karşı halk sağlığının korunması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve birçok bulaşıcı hastalığın kontrol altına alınması amacıyla Belediyemiz Veteriner Hekimliği tarafından Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı, ruhsatlı çevreye zararsız larva sitler kullanarak ilçemizde bulunan dere yataklarında larva ilaçlamaları aralıksız sürdürüyoruz. Yapılan ilaçlama çalışmalarında diğer canlılara zarar vermeden karasinek, sivrisinek ve diğer haşerelerden kaynaklanan hastalıkların önlenmesi ve gelecek olan kötü kokuların önlenmesi amaçlanıyor" açıklamasında bulundu. - KÜTAHYA

Gediz'de larva ilaçlama çalışmaları başlatıldı
Gediz'de larva ilaçlama çalışmaları başlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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