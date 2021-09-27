Gediz'de kavşakta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı (2) - Haberler
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Gediz'de kavşakta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı (2)

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Altıntaş - Haberler | Güncel
Gediz'de kavşakta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı (2)

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ Kütahya'nın Gediz ilçesinde, kavşakta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

ÇELTİK, KONYA (DHA) - ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, kavşakta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi. Kazada olay yerinde hayatını kaybeden Kamil Çeltik'in ardından ağır yaralı olarak Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan eşi Adalet Çeltik (72) de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çeltik çiftinin kızları Semra Çeltik ise hayati tehlikesi nedeniyle Gediz Devlet Hastanesi'ndeki ilk tedavisinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ, (Kütahya),


Gediz'de kavşakta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı (2)

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Altıntaş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Gediz'de kavşakta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı (2) - Haberler
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