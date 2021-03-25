Gediz'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Gediz'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

25.03.2021 07:48 | Son Güncelleme: 25.03.2021 07:54
Gediz'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, jandarma tarafından bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, jandarma tarafından bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonucu, 2 kilo 600 gram kubar esrar, 1 hassas terazi, uyuşturucu içmek için kullanılan 15 çarşaf, 9 tabanca fişeği ve 130 gram boş mavi kapsül ele geçirildi.

Gediz ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, bir eve baskın düzenlendi. Gediz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın izniyle yapılan operasyonda, evde bulunan A.B. ve U.B. isimli 2 şüpheli yakalandı. Evde yapılan aramalar sonucu 2 kilo 600 gram kubar esrar, 1 hassas terazi, uyuşturucu içmek için kullanılan 15 çarşaf, 9 tabanca fişeği ve 130 gram boş mavi kapsül ele geçirildi. 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına şüpheliler sorgulanmak üzere Jandarma karakoluna götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet ALTINTAŞ

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